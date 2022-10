7 ott 2022 19:55

ANVEDI COME PARLA BRANDO! SCENA SURREALE DURANTE LA DIREZIONE PD. IL CAPO DELEGAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, BRANDO BENIFEI, COLLEGATO DA STRASBURGO, HA PARLATO DUE MINUTI SENZA AUDIO. E NESSUNO GLIELO HA DETTO O SE NE È ACCORTO – IL FOGLIO: “PARLARE PER NESSUNO, O PARLARE DA SOLI, O PEGGIO ASCOLTARE COSÌ POCO GLI ALTRI, DA NEMMENO ACCORGERSI: LE METAFORE IN POLITICA NON FUNZIONANO MAI, MA STAVOLTA...” – VIDEO