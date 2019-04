ANVEDI RAMPINI, SEMPRE PIÙ SOVRANISTA! - IL GIORNALISTA DI ''REPUBBLICA'' FA RABBRIVIDIRE LERNER DA GRAMELLINI (VIDEO!): ''LA SINISTRA È DIVENTATA IL PARTITO DELLO STRANIERO. APPLAUDONO MACRON ANCHE SE FA SOLO GLI INTERESSI DELLA FRANCIA E NONOSTANTE LE PORCHERIE IN LIBIA. APPLAUDONO JUNCKER PER L'AUSTERITÀ, QUANDO LA SINISTRA DOVREBBE ESSERE LA PRIMA A CRITICARLA. CASAPOUND VINCE NELLE PERIFERIE, MA NON È TORNATO IL FASCISMO…''

Rampini stronca la sinistra italiana, inginocchiata allo straniero

Federico Rampini (giornalista di sinistra), ospite di Massimo Gramellini a Le parole della settimana su Rai 3 attacca il Pd in diretta, lasciando esterrefatti gli ospiti in studio. Rampini infatti boccia completamente la politica pro-immigratidella sua parte politica: "Pur di fare opposizione al governo la sinistra è diventata il partito dello straniero.

Applaudono il presidente francese Emmanuel Macron prendendo per buono il suo europeismo quando sulla Libia sta facendo delle porcherie difendendo solo i suoi interessi e applaudono Juncker". Una critica feroce la sua che fa impallidire Gad Lerner: "Guardare la sua faccia in studio", commenta Giorgia Meloni su Twitter, "è tutta un programma. Da non perdere".

VIDEO INTEGRALE, IN CUI PARLA ANCHE DEL SUCCESSO DI CASAPOUND NELLE PERIFIERIE: ''NON È CHE È TORNATO IL FASCISMO, È CHE CERTI MOVIMENTI SONO GLI UNICI CHE DIFENDONO I PENULTIMI, OVVERO GLI ITALIANI POVERI''

https://www.raiplay.it/video/2019/04/Le-parole-della-settimana-Penultimi-Federico-Rampini-e8fe7b29-917d-435c-935f-8808b2c8ff3d.html

