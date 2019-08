APERTA LA CAMPAGNA ELETTORALE! – A POCHE ORE DALL’INIZIO DELLA CRISI DI GOVERNO, SALVINI INIZIA DA QUELLO CHE GLI RIESCE MEGLIO: RANDELLARE LE ONG! – IL "TRUCE" HA SCRITTO AL GOVERNO NORVEGESE: “SIETE VOI I RESPONSABILI DELLA OCEAN VIKING, È NECESSARIO E URGENTE UN VOSTRO INTERVENTO”

Migranti, Salvini a Norvegia: Voi responsabili di Ocean Viking, intervenite

(LaPresse) - "Il Governo italiano – al di là delle autonome determinazioni che verranno assunte dall’Autorità giudiziaria nei confronti degli autori della condotta posta in essere con la 'Ocean Viking' – ritiene doveroso richiamare l’attenzione del Governo norvegese sulle proprie responsabilità di Stato di bandiera".

Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una lettera inviata al ministro per la Giustizia e l'Immigrazione norvegese Jøran Smedal Kallmyr. Poichè la Ocean Viking batte bandiera norvegese, secondo il vicepremier, "è necessario ed urgente un Vostro intervento", sia nei confronti della nave, sia dell'equipaggio "affinchè venga riconosciuto il ruolo di coordinamento delle Autorità Norvegesi per l’approdo verso un porto norvegese o di altro Paese disponibile, dato peraltro che la natura, le dimensioni e l’equipaggiamento della 'Ocean Viking' sono tali da integrare sicuramente un 'place of safety' e consentire viaggi in mare di lunga percorrenza".

