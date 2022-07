APOCALISSE ITALIA – LA FOSCA PROFEZIA DI DI MAIO: “SE CADE IL GOVERNO DRAGHI SALTA IL TETTO MASSIMO AL GAS A LIVELLO EUROPEO. INOLTRE NON SARANNO APPROVATE LA RIFORMA DEL FISCO E DELLA CONCORRENZA “E QUINDI PERDEREMO PARTE DEI FONDI DEL PNRR” – I PALETTI DI FORZA ITALIA E SALVINI: “DRAGHI BIS SENZA M5S”. MA IL DEM ORLANDO: “OGNI IPOTESI SENZA M5S NON È PERCORRIBILE” - STASERA L’ASSEMBLEA CONGIUNTA DEI PARLAMENTARI DEL M5S

Orlando: ogni ipotesi senza M5s non è percorribile

Secondo il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che è intervenuto a margine della Festa dell'Unità in corso a Napoli, «tutte le ipotesi diverse da un governo con dentro i Cinquestelle «sono a fortissimo rischio e non mi paiono percorribili». «Non posso che unirmi all'appello del segretario Letta - ha aggiunto Orlando - chiedendo al M5s di non indebolire la possibilità di realizzare un'agenda sociale che oggi è sul tavolo, che è oggetto del confronto con le parti sociali, e che rischia di bloccarsi se dovesse venire meno il loro contributo alla squadra di governo e fatalmente dovesse venire meno il governo».

Assemblea congiunta parlamentari M5S slitta alle 19.30

Slitta di un'ora l'assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Deputati e senatori si riuniranno in streaming, con il leader Giuseppe Conte, alle ore 19.30.

Calenda, responsabilità crisi è anche di Pd e FI

«È incredibile che anche di fronte al baratro rappresentato dalle conseguenze delle dimissioni di Draghi i partiti che si dichiarano europeisti non riescano a parlare con una voce sola. Forza Italia e Pd continuano a blandire i loro alleati populisti invece di chiedere insieme con forza a Draghi di restare e dare disponibilità a sostenere un’agenda riformista. La responsabilità di questa crisi è loro tanto quanto dei 5S e della Lega». Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda.

Di Maio: «Se non si supera prova mercoledì al voto il 25 settembre»

«Se salta il Governo Draghi salta il tetto massimo al gas a livello europeo». Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in collegamento al congresso del Partito socialista italiano. Se non si supera la prova di mercoledì «si va al voto il 25 settembre», ha aggiunto. «Serve maturità, basta veti e bandierine. Far cadere il governo è “da irresponsabili”, soprattutto se tutto questo avviene “per i sondaggi”». I 5 stelle, continua, «decidono di sfilarsi dal governo accampando scuse», una «forma di egoismo politico che non ha alcun senso».

Il ministro degli Esteri fa anche un'altra (fosca) previsione: con la caduta del governo Draghi la «milestone» del Pnrr di fine anno non sarà raggiunta dal momento che non saranno approvate la riforma del fisco e della concorrenza «e quindi perderemo parte dei fondi», ha spiegato il titolare della Farnesina. «È' molto complicato che il nuovo Parlamento possa approvare due riforme a novembre», ha proseguito.

« Tutto il mondo da 48 ore sta dichiarando pubblicamente che Mario Draghi è prezioso per l'Italia - ha concluso Di Maio- Io credo che dovremo fare del nostro meglio, come forze politiche, per dimostrare al mondo che non siamo sempre pronti al sabotaggio dei governi perché c'è una posta in gioco molto alta, a cominciare dallo spread».

