APOCALYPSE LONDON! – LA BANCA D’INGHILTERRA AUMENTA I TASSI AL 3% (IL MASSIMO DAL 2008) E ANNUNCIA CHE LA RECESSIONE SARÀ MOLTO PIÙ GRAVE DEL PREVISTO: DURERÀ FINO A “METÀ 2024”, CIOÈ QUANDO CI SARANNO LE PROSSIME ELEZIONI (E SAREBBERO DOLORI PER I TORY) – SE COSÌ FOSSE, SAREBBE LA CRISI PIÙ LUNGA DEL REGNO UNITO DAGLI ANNI 20…

GB: BOE,RECESSIONE PIÙ GRAVE DEL PREVISTO,FINO A METÀ 2024

(ANSA) - Il Regno Unito è già entrato in estate in un ciclo di recessione destinato a protrarsi secondo le stime aggiornate fino a "metà 2024", stagione che potrebbe coincidere con le prossime elezioni.

Lo conferma la Bank of England, a margine dell'annuncio sull'aumento dei tassi, ampliando ulteriormente le stime che finora indicavano la durata del periodo di contrazione del Pil a tutto il 2023. La Boe prevede una fase "problematica" protratta, evocando la recessione più lunga della storia recente del Paese fin dagli anni '20 - ossia da quando si registrano i dati sul Pil - sebbene non la più pesante in termini di percentuali.

GB: BANK OF ENGLAND AUMENTA I TASSI AL 3%, PICCO DAL 2008

(ANSA) - La Bank of England (BoE) ha annunciato oggi un ulteriore rialzo dei tassi d'interesse nel Regno Unito portandoli dal 2,25% al 3%, il valore più alto dal 2008. L'incremento record dello 0,75% non si vedeva dal 1989 e arriva sulla scia dell'americana Federal Reserve e in risposta all'inflazione che in Gran Bretagna ha superato il 10%.

"Saranno necessari ulteriori aumenti dei tassi per raggiungere il nostro obiettivo, tuttavia quello massimo sarà inferiore alle aspettative del mercato", si legge in una nota diffusa dalla BoE, che fa riferimento al target di un'inflazione al 2%. La decisione della banca centrale è stata commentata con queste parole dal cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt: "Non ci sono opzioni facili - ha sottolineato - la cosa più importante che il governo britannico può fare in questo momento è ripristinare la stabilità, sistemare le nostre finanze pubbliche e far scendere il debito in modo che gli aumenti dei tassi di interesse siano mantenuti ai livelli ;più bassi possibile".

L'incremento odierno è infatti destinato ad avere un inevitabile quanto temuto effetto sui mutui, con ripercussioni sulle famiglie del Regno Unito già alle prese col caro vita ed energia. Il Paese si sta muovendo in un contesto globale di rialzo dei tassi ma ci sono anche fattori interni da tenere in considerazione.

Si tratta del primo aumento dopo il fallimentare mini budget del governo di Liz Truss e il cambio al vertice con l'arrivo a Downing Street del nuovo premier conservatore Rishi Sunak, che ha invece fin da subito insieme ad Hunt puntato sul rigore dei conti, con aumenti fiscali e tagli alla spesa pubblica in arrivo con l'attesa finanziaria anti-crisi di autunno del 17 novembre. Secondo i media, si parla di un buco nelle finanze pubbliche da almeno 50 miliardi di sterline, dovuto soprattutto agli aiuti pubblici introdotti durante la pandemia e contro il caro bollette.

GB: BOE, STIMA INFLAZIONE SALE AL 10,9% A FINE 2022

(ANSA) - Sale al 10,9%, rispetto al 10,1 di settembre, la stima dell'incremento del costo della vita nel Regno Unito indicata per fine anno, secondo il dato aggiornato sull'inflazione diffuso oggi dalla Bank of England (BoE). L'istituto centrale lo ha precisato a margine dell'annuncio del nuovo incremento dei tassi d'interesse di tre quarti di punto, fino al 3%, deciso - parallelamente alle misure messe in cantiere dalla Fed negli Usa e dalla Bce a Bruxelles - per porre un freno proprio all'inflazione.