31 ott 2022 10:36

TRA APPALTO E REALTÀ – CHISSÀ SE GIORGIA MELONI LEGGERÀ L’ARTICOLO DI TURANO SULL’ESPRESSO SULLE DIFFICOLTÀ CHE AVRÀ SALVINI A GESTIRE I MILIARDI DI LAVORI PUBBLICI, GUARDA CASO USCITO NEL GIORNO IN CUI EDOARDO RIXI SI DOVREBBE INSEDIARE COME VICEMINISTRO ALLE INFRASTRUTTURE. DI SICURO, ALLA DUCETTA NON POTRÀ PASSARE INOSSERVATO QUESTO PASSAGGIO: “LA PRIMA GRANA PORTA IL NOME DI TOMMASO VERDINI. IL FIGLIO DI DENIS, E FRATELLO DELLA COMPAGNA DEL VICEPREMIER LEGHISTA, È SOTTO INDAGINE A ROMA CON L’IPOTESI DI CORRUZIONE PER ESSERSI INTERESSATO MOLTO PREMUROSAMENTE DELLA ORTE-MESTRE DI VITO BONSIGNORE CIRCA UN ANNO FA…”