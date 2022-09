APPUNTI PER LA PROSSIMA LEGISLATURA: CAMBIARE LA LEGGE ELETTORALE – GRAMELLINI: “IN ITALIA LE LEGGI ELETTORALI PERSEGUONO TUTTE LO STESSO SCOPO: IMPEDIRE AGLI ELETTORI DI SCEGLIERE I PROPRI RAPPRESENTANTI E AI VINCITORI DI GOVERNARE. USANO QUESTI FINTI NOMI LATINI - ITALICUM, PORCELLUM, ROSATELLUM - PER RIVENDICARE UNA SPECIFICITÀ CHE AFFONDA IN UNA TRADIZIONE IMMAGINARIA: GLI ANTICHI ROMANI ERANO GENTE SERIA, CHE COL ROSATELLUM NON AVREBBE ELETTO NEMMENO UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO…”

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Domani andrò a votare, ma non ne posso più di partecipare a un gioco di cui non condivido le regole. In Italia le leggi elettorali durano come un paio di pedalini, ma perseguono tutte lo stesso scopo: impedire agli elettori di scegliere i propri rappresentanti e ai vincitori di governare.

Usano questi finti nomi latini - Italicum, Porcellum, Rosatellum - per rivendicare una specificità che affonda in una tradizione immaginaria: gli antichi romani erano gente seria, che col Rosatellum non avrebbe eletto nemmeno un amministratore di condominio. Grazie a un'irripetibile congiunzione di astri, gli anni Novanta avevano partorito una buona legge per i sindaci, che infatti da allora sono l'unica istituzione stabile e rispettata, persino quando la persona che la incarna è mediocre o incapace.

Si poteva estenderla a livello nazionale, ma non lo si è fatto. Si poteva copiare il sistema francese a doppio turno, ma non lo si è fatto. Si poteva copiare quello proporzionale tedesco, ma non lo si è fatto. Copiare non è sempre un reato, a volte è un bagno di umiltà. Significa riconoscere che l'idea avuta da qualcun altro funziona e vale la pena adottarla, ma adottarla così com' è, senza correttivi che la trasformerebbero in uno sgorbio. E non mi dite che per far funzionare la legge francese o tedesca bisogna essere francesi o tedeschi. Sarebbe l'ennesimo autoinganno dettato dall'affermazione compiaciuta di una nostra intangibile diversità. Un italiano può restare creativo anche diventando più serio.

