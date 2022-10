silvio berlusconi licia ronzulli francesca pascale

DAGONOTA

Nominata senatrice per Grazia Ricevuta del Monarca di Arcore, il primo atto della neoparlamentare Licia Ronzulli, senza mettere ancora piede a palazzo Madama, è stato quello di annunciare una querela per diffamazione nei confronti di questo disgraziato sito. Stamo freschi! come si dice a Roma.

Se il buongiorno si vede dal mattino in vista pure di agognati incarichi istituzionali qualcuno ricordi all’ex infermiera (diplomata) che l’articolo 21 della Costituzione, non è la sigla di un gruppo musicale, bensì sancisce: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

SILVIO BERLUSCONI LICIA RONZULLI

Dagospia, a giudizio della Queen Maker (dei Forzuti d’Italia) alla caccia di una poltrona ministeriale nel promesso governo di Giorgia Meloni, avrebbe avviato una campagna denigratoria nei suoi confronti.

Il torto (nostro) sarebbe di aver scritto (e verificato) del ruolo, appunto di feroce Queen Maker, che la Ronzulli svolgerebbe in queste ore tra i vincitori (nelle urne) del centro destra. Tanto da far perdere le staffe anche al mite Gianni Letta, che per trent’anni ha messo la sua certosina capacità diplomatica e mediatrice al servizio del Cavaliere.

silvio berlusconi licia ronzulli ??by istituto lupe

“Con Silvio ho sempre avuto rapporti diretti, senza filtri, arrivato agli ottantasette anni per fortuna in salute non debbo mettermi in lista d’attesa per parlare magari con qualche ragazzina ad Arcore”, si è lasciato andare con gli amici il suo ormai ex Dottor Sottile a Palazzo Chigi. Incontrando nelle stesse ore attestati di umana solidarietà dai maggiori esponenti di Fi e dalla famiglia Berlusconi.

RONZULLI BERLUSCONI MELONI

“Una gran rompipalle”, sarebbe sbottata la Meloni che, sarebbe augurabile, scelgasoltanto sedi istituzionali nelle consultazioni ufficiali per la formazione del nuovo esecutivo. Beccandosi dal Silvio dell’”arrogante” nel respingere le avances della Ronzulli. Del resto, Ar-core non si comanda.

berlusconi letta

Su “Il Foglio” Giuliano Ferrara la immagina la destinata premier a bordo di una nave in tempesta che mentre “cerca di legare saldamente nella stiva un ministro che non faccia esplodere i conti pubblici (…) si vede scappare e rotolare da tutte le parti sia Salvini sia Berlusconi (…) Il Cavaliere “a tribordo, ha piazzato Licia Ronzulli, basculante senatrice e assistente personale, alla quale ora bisogna per forza dare un ministero”.

E sul ”Corriere della Sera” si può leggere che nell’ultimo incontro ad Arcore “Berlusconi ha protetto Licia Ronzulli, sulla quale è in atto un durissimo braccio di ferro con la futura premier. E ancora: “gli scontri più accesi ci sono stati con Forza Italia. Berlusconi, infatti, ha messo in chiaro che per lui è fondamentale la presenza dell’ex infermiera nell’esecutivo”.

gianni letta e berlusconi

L’alt alla Renzulli “spacca Forza Italia” titola il “Corriere” che negli anni, si riassume, è “diventata una sorta di ombra politica del Cavaliere. Poco si muove ad Arcore, che lei non controlli…”. Nel reame berlusconiano in tanti ambiscono a un posto al sole, ma qualcuno come Licia Ronzulli lo vorrebbe, possibilmente, anche all’ombra (dell’informazione).

