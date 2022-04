“PIÙ CHE TRANSIZIONE ECOLOGICA CINGOLANI PENSA DI TRAGHETTARCI VERSO L'ERA GLACIALE” – MAURIZIO BELPIETRO RANDELLA IL MINISTRO CHE SI METTE DI TRAVERSO A OGNI PROPOSTA ALTERNATIVA AL GAS RUSSO: “NON VUOLE SENTIR PARLARE DI TRIVELLE NEPPURE IN ALTO MARE, AL SOLO PENSIERO DI BRUCIARE CARBONE S'INFIAMMA E COSÌ PURE PER QUANTO RIGUARDA I RIGASSIFICATORI. CINGOLANI PENSA DI PORTARCI IN DIREZIONE DI UN PERIODO IN CUI DOVREMO PRENDERE ATTO CHE IL RISCALDAMENTO DOMESTICO NON È PER TUTTI E CHE, COME L'ACQUA CORRENTE, LA LUCE NON È UN DIRITTO. PIÙ CHE IL MINISTRO DELL'INNOVAZIONE ENERGETICA E DEL FUTURO, CI PARE IL PRINCIPE DELLE TENEBRE…”