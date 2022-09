8 set 2022 20:19

ARCHEO- VIDEO! LA PRIMA VISITA DELLA REGINA ELISABETTA IN ITALIA: ERA IL 16 APRILE DEL 1951 E L’ALLORA PRINCIPESSA ARRIVÒ A ROMA, INSIEME AL MARITO, PER UNA BREVE VACANZA. AD ATTENDERLI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LUIGI EINAUDI E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ALCIDE DE GASPERI. IN ITALIA ELISABETTA FESTEGGIÒ IL SUO 25ESIMO COMPLEANNO, POI TORNÒ 10 ANNI DOPO, DA REGINA… - VIDEO