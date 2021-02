24 feb 2021 19:03

ARCURI SMASCHERATO (DI NUOVO)! – “OGGI” PUBBLICA LE SORPRENDENTI IMMAGINI DEL COMMISSARIO PER L’EMERGENZA CHE INDOSSA UNA MASCHERINA NON PROPRIO DA MANUALE, CON I LACCETTI TUTTI SLABBRATI. PROPRIO LUI CHE È INCARICATO DELL’ACQUISTO DI MILIONI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CHE DOVREBBE DARE IL BUON ESEMPIO… – NON È LA PRIMA VOLTA: A OTTOBRE PARLAVA CON I GIORNALISTI TENENDO IL NASO SCOPERTO…