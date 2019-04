ARIDANGHETE! - SALVINI NUOVAMENTE ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI PER IL REATO DI "SEQUESTRO DI PERSONA” AI MIGRANTI COMMESSO IN SIRACUSA DAL 24 AL 30 GENNAIO 2019 - LO HA DETTO LO STESSO SALVINI A MONZA SPIEGANDO CHE IL PROCURATORE CARMELO ZUCCARO HA PRESENTATO UNA "CONTESTUALE RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE"…

Da www.ansa.it

salvini migranti

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per il reato di "sequestro di persona commesso in Siracusa dal 24 al 30 gennaio 2019". Lo ha detto lo stesso Salvini a Monza spiegando che il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato una "contestuale richiesta di archiviazione". "Ne approfitto per rispondere a qualche ministro: per me i porti rimarranno chiusi", ha detto Matteo Salvini a Monza annunciando di essere stato nuovamente indagato.

zuccaro

"Rispetto il lavoro del collega di Maio che si occupa di lavoro, ma sui temi di controllo dei confini e di criminalità organizzata sono io a decidere", ha detto a Monza il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo al ministro del Lavoro secondo il quale la chiusura dei porti è una soluzione "solo temporanea".

"Se il ministro Di Maio e Trenta la pensano in modo diverso lo dicano in Cdm e faremo una franca discussione - ha proseguito - I porti con me rimangono indisponibili chiusi e sigillati ai mercanti di esseri umani".