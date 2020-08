9 ago 2020 13:21

ARIDATECE IL CAVALIER POMPETTA! - ADORO IL GOSSIP POLITICO D'AGOSTO CON I BACI DI CASALINO E BOSCHI E DI MAIO AI RISPETTIVI FIDANZATI E LE FOTO FINTO-RUBATE DI CONTE AL MARE. E NOI RIDEVAMO DELLA FAMIGLIA REALE DI ARCORE SCHIERATA PER IL PHOTOSHOP DI "CHI". RIDEVAMO DEL PARTITO PERSONALE, E QUI È UN PROFLUVIO DI LEADER E MINILEADER PERSONALI, OGNUNO PER SÉ, COL SUO PROFILO SOCIAL - GABER FU GENIALE: ''NON HO PAURA DI BERLUSCONI IN SÉ, HO PAURA DI BERLUSCONI IN ME''. MA NEMMENO IN BERLUSCONI IN SÉ C'È TANTO BERLUSCONI COME IN LORO…