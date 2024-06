ARIDATECE SILVIO! - "IL FOGLIO" STRONCA L’INTERVISTA "DE' SINISTRA" DELLA FIGLIA MARINA: “IN QUELL’INTERVISTA NON ABBIAMO RICONOSCIUTO L’UOMO CHE HA SALVATO L’ITALIA CON EVA GRIMALDI E MASSIMO BOLDI, QUELLO CHE CI HA FATTO CAPIRE CHE SMAILA È MEGLIO DI GRAMSCI. IL CAV ERA ANTIPARRUCCONE, SOFFIAVA VIA LA FORFORA DALLE GRISAGLIE TARMATE DEL PCI E DAL TWEED DI NANNI MORETTI - È COMPRENSIBILE CHE LA FAMIGLIA OGGI SI ABBANDONI AL BISOGNO DI ESORCIZZARE L’ESPROPRIO PROLETARIO. RIDATECI DRIVE-IN E TENETEVI WALTER SITI...”

Salvatore Merlo per “Il Foglio” - Estratti

silvio marina berlusconi

Dateci Drive in e Tinì Cansino, tenetevi Walter Siti. Con tutto il rispetto per Walter Siti, ovviamente, che capirà cosa intendiamo dire. L’intervista di Marina Berlusconi al Corriere della Sera sul papà, sul Cav., cui adesso viene dedicata una casa editrice “liberale”, ci riporta all’antico dilemma: a chi appartengono gli uomini che hanno fatto la storia? Alla famiglia o alla patria? (e qui chiediamo perdono non a Siti, ma a Cavour e a Garibaldi). Chi li capisce meglio, la famiglia o il popolo?

Perché in quell’intervista non abbiamo riconosciuto l’uomo che ha salvato l’italia con Eva Grimaldi e Massimo Boldi, quello che insomma ci ha fatto capire che Umberto Smaila è assai meglio di Antonio Gramsci.

massimo boldi drive in

(...) L’idea di piacere alla sinistra, e agli intellettuali cosiddetti, alla quale Marina rivolge oggi espressioni di apprezzamento dedicando al padre una casa editrice e non un musical, la voglia di darsi un tono, ha attraversato anche il Cavaliere, forse, lui che voleva piacere a tutti e probabilmente non capiva com’era possibile che quelli invece lo odiassero così tanto.

Ma la pedagogia del Cav. – se così la si può chiamare – era antiparruccona, portava il colore a quella tv che per Berlinguer doveva restare in bianco e nero. Berlusconi soffiava via la forfora dalle grisaglie tarmate del Pci e dal tweed di Nanni Moretti mentre con il suo buon umore infondeva elettricità alla folla degli italiani chiamati alla prova del moderno.

silvio berlusconi marina berlusconi

E se è comprensibile che una grande e cospicua famiglia d’imprenditori milanesi oggi, legittimamente, si abbandoni all’eterno bisogno di esorcizzare la paura delle paure, l’esproprio proletario, verrebbe soltanto da dire: però risparmiate Silvio Berlusconi. Quello che abbiamo conosciuto noi che non l’abbiamo conosciuto.

La figura storica. Lui. Lui. Lui. E ancora Lui. Il gigante anomalo, dottore di amoralismo politico come nel Medioevo si poteva esserlo in teologia, l’imprenditore rampante che riusciva a vendere gli appartamenti ancora prima di averli costruiti, quello che non si era mai fatto spaventare da nessun affare, quello che ha sempre vissuto di avventure, azzardi, percorsi obliqui, il creatore di Forza Italia e del Pdl, ma anche il distruttore di Forza Italia e del Pdl, l’amanuense di se stesso, l’uomo indescrivibile, indefinibile, che attorno al proprio carisma ha fatto vorticosamente roteare la Seconda Repubblica e la follia di un paese intero. Lasciate libero Silvio Berlusconi. Anzi, ridateci Drive-in e tenetevi Walter Siti (con tutto il rispetto).

