ARMI E BAGAGLI - JOE BIDEN DICE DI ESSERE PRONTO A VOLARE A KIEV, PER CONSEGNARE LUI STESSO I NUOVI RIFORNIMENTI DA 800 MILIONI DI DOLLARI CHE WASHINGTON DARÀ ALL’UCRAINA: CANNONI, DRONI, MISSILI JAVELIN, ELICOTTERI E CHI PIÙ NE HA PIÙ NE METTA - ANCHE L’ITALIA SI MUOVE: LA PROSSIMA SETTIMANA POTREBBE ARRIVARE UN NUOVO DECRETO PER FINANZIARE L’INVIO DI ALTRE ARMI ALL’ESERCITO DI ZELENSKY…

JOE BIDEN

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco e Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

Il Pentagono promette di consegnare le nuove armi pesanti all'Ucraina entro una settimana, mentre anche l'Italia prepara il suo contributo di forniture militari a Kiev, e Biden pensa di accompagnarle inviando da Zelensky un alto rappresentante della sua amministrazione, senza escludere di andare lui stesso.

UCRAINA - SOLDATI UCRAINI LANCIANO UN JAVELIN MISSILE DI FABBRICAZIONE AMERICANA

Washington ha appena approvato la consegna a Kiev di armi per 800 milioni di dollari, che includono 18 cannoni Howitzer da 155mm e 40.000 munizioni di artiglieria; 200 mezzi meccanizzati M113 e 100 Humvee; 300 droni Switchblade, 500 missili Javelin e migliaia di altri sistemi anti carro; 11 elicotteri Mi-17; 10 radar AN/TPQ-36 per individuare l'artiglieria avversaria e due AN/MPQ-64 Sentinel per la sorveglianza aerea; sistemi anti navi, equipaggiamento protettivo per attacchi chimici, biologici e radiologici.

IL DRONE SWITCHBLADE

In altre parole, le armi pesanti e di lunga gittata richieste da Kiev per affrontare la seconda fase dell'invasione russa, che si concentrerà sul Donbass e le regioni orientali. Mosca ha minacciato di colpire questi rifornimenti, perciò il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan ha avvertito: «Gli Usa non stanno operando in Ucraina, ma se i russi dovessero colpire una qualsiasi parte di territorio della Nato, dove le attrezzature militari vengono assemblate, questo comporterebbe l'invocazione dell'articolo 5 e cambierebbe completamente il gioco».

carriarmati russi distrutti con missile javelin2

(…) Per rafforzare l'appoggio sul piano politico, Biden sta considerando l'invio a Kiev di un alto rappresentante del suo governo, forse il segretario di Stato Blinken o il capo del Pentagono Austin, mentre la portavoce Karine Jean-Pierre ha confermato che «gli Usa stanno collaborando agli sforzi internazionali e nazionali per accertare le atrocità commesse dalla Russia in Ucraina». Ai giornalisti che gli chiedono se è pronto ad andare a Kiev, il presidente ha risposto: «Sì».

guerini draghi

Intanto anche Roma si muove. Un nuovo decreto interministeriale potrebbe essere varato già la prossima settimana dal governo italiano per finanziare l'invio di altre armi all'esercito ucraino. Il nuovo testo si rende necessario perché lo stanziamento economico previsto dal primo decreto è stato esaurito nel corso delle prime sette settimane di conflitto. Vanno dunque individuate nuove risorse per garantire il materiale bellico. L'obiettivo è rifornire Kiev soprattutto con altre armi anti- carro e munizionamento. Ma questa volta è possibile che il provvedimento includa dotazioni diverse: si ragiona in particolare di mezzi blindati ruotati.

Piano della Russia su Donbass

(…) Il decreto dovrebbe invece disporre la fornitura di veicoli ruotati blindati: sono già a disposizione delle nostre forze armate, a differenza dei mezzi corazzati che andrebbero commissionati e poi acquistati e che, per questo, per il momento non saranno inclusi nelle nuove spedizioni. Ma come funziona l'iter per autorizzare l'invio delle nuove armi? Il decreto interministeriale è firmato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, degli Esteri Luigi Di Maio e dell'Economia Daniele Franco. Non deve transitare dal Parlamento, che ha già autorizzato l'invio di materiale bellico. La cifra stanziata, come già accaduto la volta scorsa, sarà secretata. E lo stesso vale per l'elenco del materiale bellico.

joe biden stringe la mano all'aria 2 joe biden cade dalla scaletta dell'air force one missile javelin 1 joe biden se la ride missile javelin 2 carriarmati russi distrutti con missile javelin1 sketch su kamala harris e joe biden sulla tv saudita mbc 3 sketch su kamala harris e joe biden sulla tv saudita mbc 2 kamala harris joe biden il tweet di ted cruz