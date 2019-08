ARRIVA LA CRISI DI GOVERNO? – DOPO IL VOTO SULLA TAV AL SENATO MATTEO SALVINI HA MANDATO UN MESSAGGIO SU WHATSAPP A TUTIT I PARLAMENTARI LEGHISTI: “NON ALLONTANATEVI PER LE FERIE” – LUI E DI MAIO NON SI PARLANO PIÙ E ANCHE OGGI IN AULA SI SONO IGNORATI PALESEMENTE – PARAGONE: “LA CRISI POTREBBE ARRIVARE DA QUI A GIORNI. COSA CI SARÀ DOPO? RIMPASTO, CONTE-BIS OPPURE…” – VIDEO

"Mi sa che andremo verso una crisi di Governo, Salvini lo ha detto chiaramente, da qui a pochi giorni qualcosa accade!"

Che ne pensate delle parole di @gparagone?

Ora a #StaseraItalia pic.twitter.com/laAyDT4f3H — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 6, 2019

1 – SMS DI SALVINI AI SUOI PARLAMENTARI DOPO IL VOTO TAV IN SENATO: «NON ALLONTANATEVI PER LE FERIE»

Da www.corriere.it

salvini e di maio ai lati opposti dei banchi del governo

Sale la tensione a palazzo Madama. Qualche incauto senatore leghista ha fatto vedere ai colleghi delle opposizioni un WhatsApp che Matteo Salvini ha mandato a tutti i parlamentari della Lega (deputati inclusi, dunque). Il messaggio del ministro dell’Interno contiene solo una raccomandazione: «Non allontanatevi per le ferie». È crisi ? Se lo chiedono un po’ tutti al Senato. Anche se c’è chi crede che alla fine tutto si risolverà con le dimissioni del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

matteo salvini durante il voto sulla tav al senato parla con giulia bongiorno erika stefani gian marco centinaio

2 – GIANLUIGI PARAGONE A STASERA ITALIA: "CRISI DI GOVERNO ENTRO POCHI GIORNI, COSA ACCADRÀ DOPO"

Da www.liberoquotidiano.it

luigi di maio matteo salvini giuseppe conte

Il grillino Gianluigi Paragone, esponente dell'ala movimentista M5s e vicinissimo ad uno come Alessandro Di Battista, si esibisce negli studi di Stasera Italia, su Rete 4. Si parla della crisi di governo, nuovamente evocata da Matteo Salvini, stufo marcio dei "no" e delle follie dei pentastellati. E il grillino Paragone mostra di non avere dubbi: il crac è imminente.

GIANLUIGI PARAGONE NICOLA MORRA

"Mi sa che andremo verso una crisi di governo. Lo ha detto chiaramente Salvini. Potrebbe accadere da qui a pochi giorni, la crisi di governo viene auspicata. Poco ci mancava che desse la data, Salvini ha detto che può arrivare anche prima di settembre - ricorda -. Vuol dire che nella sua testa c'è l'idea di far cadere il Conte-uno. Cosa ci sarà dopo? Non lo so: rimpasto, Conte-bis, un nuovo contratto...", conclude Gianluigi Paragone.

GIANLUIGI PARAGONE il governo durante il voto sulla tav al senato GIUSEPPE CONTE PINOCCHIO IN MEZZO AL GATTO (LUIGI DI MAIO) E LA VOLPE (MATTEO SALVINI) MURALE BY TVBOY matteo salvini balla al papeete matteo salvini durante il voto sulla tav al senato parla con giulia bongiorno erika stefani gian marco centinaio DANILO TONINELLI LUIGI DI MAIO GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI tria di maio salvini conte matteo salvini fa llinguacce al papeete matteo salvini al papeete matteo salvini deejay al papeete 1 luigi di maio stefano buffagni riccardo fraccaro danilo toninelli barbara lezzi GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO CHERNOBYL BY LUGHINO papeete su le mani per salvini deejay gianmarco centinaio giulia bongiorno matteo salvini armando siri massimo bitonci taylor mega matteo salvini MATTEO SALVINI TOMMASO CERNO matteo salvini al senato

GIANLUIGI PARAGONE 1 matteo salvini a cervia