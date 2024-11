ARRIVA TRUMP E L’EUROPA DEVE SCEGLIERE: ARMARSI DA SOLA O SOCCOMBERE INSIEME ALL’UCRAINA – IL COMMISSARIO ALLA GIUSTIZIA DELL’UE, DIDIER REYNDERS, AMMETTE: “L’AIUTO MILITARE A KIEV È INSUFFICIENTE. DOBBIAMO AUMENTARE LA NOSTRA ASSISTENZA: PIÙ DIFESE AEREE, MUNIZIONI E ARMI A LUNGO RAGGIO”. E, PER FRANCIA E REGNO UNITO, ANCHE SOLDATI: PARIGI E LONDRA STANNO STUDIANDO UNA MOBILITAZIONE TRAMITE SOCIETÀ DI CONTRACTOR...

UE, L'AIUTO MILITARE ATTUALE A KIEV È INSUFFICIENTE, FARE DI PIÙ

"Sappiamo che l'aiuto militare attuale rimane insufficiente per far girare la guerra in favore dell'Ucraina. Dobbiamo aumentare la nostra assistenza militare: più difese aeree, munizioni e armi a lungo raggio". Lo ha detto il Commissario alla Giustizia Didier Reynders intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Reynders ha poi sottolineato che, della prossima tranche da 1,9 miliardi di euro proveniente dagli asset immobilizzati russi, la Commissione propone di dare 1 miliardo all'industria delle difesa Ucraina.

MEDIA, DA LONDRA DECINE DI ALTRI MISSILI STORM SHADOW A KIEV

Il governo del Regno Unito ha fornito segretamente all'Ucraina nelle scorse settimane decine di altri missili da crociera Storm Shadow, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, che cita fonti anonime a conoscenza dell'operazione. Si è trattato delle prime consegne di questi missili avvenute sotto il primo ministro Keir Starmer, che ha promesso di continuare a sostenere Kiev nella guerra contro la Russia. Secondo le fonti, Londra ha ordinato gli Storm Shadow dopo che Kiev aveva esaurito i missili a lungo raggio.

KIEV, 'NELLA NOTTE RECORD DI 188 DRONI RUSSI SULL'UCRAINA'

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa sull'Ucraina un record di 188 droni, oltre a quattro missili balistici Iskander-M: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto 76 velivoli senza pilota nemici. "Purtroppo sono stati colpiti impianti infrastrutturali critici e sono stati danneggiati edifici privati e condomii in diverse regioni a causa dei massicci attacchi dei droni - si legge in un comunicato -. Non ci sono state vittime o feriti".

I droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Kiev, Cherkasy, Kirovohrad, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytsky, Vinnytsia, Chernivtsi, Ternopil, Rivne, Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa e Mykolaiv. Altri 95 droni risultano dispersi, presumibilmente a causa delle contromisure di guerra elettronica adottate dalle difese ucraine, mentre cinque velivoli senza pilota si sono diretti verso la Bielorussia.

UCRAINA LA MOSSA DI MACRON

Estratto dell'articolo di Giuseppe Agliastro e Danilo Ceccarelli per "La Stampa"

«Parigi e Londra non escludono di guidare una coalizione militare in Ucraina». Fonti del quotidiano francese Le Monde rilanciano la possibilità di truppe occidentali in Ucraina. E lo fanno in un momento di pericolosissime tensioni tra il Cremlino e l'Occidente parlando di una «prospettiva» dettata da un eventuale «disimpegno americano da Kiev dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca».

L'ipotesi era stata avanzata già a febbraio da Emmanuel Macron, che aveva evocato la possibilità di inviare soldati occidentali nell'Ucraina invasa. Ma la sua fuga in avanti era stata subito frenata da molti alleati, compresi pezzi da novanta come Berlino e Washington, per non rischiare un conflitto diretto con la Russia.

[…] Francia e Regno Unito vorrebbero comunque creare uno «zoccolo duro tra alleati in Europa, orientato sull'Ucraina e sulla sicurezza europea». Resta comunque tutto da vedere chi aderirebbe. Ma, eventualmente, cosa farebbero i soldati occidentali in Ucraina? Tra le principali opzioni sul tavolo di Parigi c'è quella riguardante l'utilizzo del Defense Conseil International (Dci), un operatore del ministero della Difesa detenuto al 55,5% dallo Stato, che da quanto si legge sul suo sito ufficiale si occupa del «trasferimento» delle competenze francesi verso dei «Paesi partner».

La società potrebbe quindi impegnare i suoi contractor per formare soldati ucraini in Ucraina, come già fa in Polonia e in Francia, collaborando con la britannica Babcock, presente sul territorio da diverso tempo. Gli addestramenti potrebbero riguardare anche l'utilizzo dei missili Storm Shadow e Scalp, inviati a Kiev rispettivamente da Londra e Parigi.

La reazione del Cremlino non si è fatta attendere. «Non c'è unanimità di opinioni tra gli europei, ma naturalmente stanno emergendo delle teste calde», ha dichiarato il portavoce di Putin minimizzando e allo stesso tempo condannando l'ipotesi del dispiegamento di truppe occidentali in Ucraina. […]

