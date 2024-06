elezioni europee exit poll opinio per rai

PROIEZIONE OPINIO-RAI EUROPEE: FDI 27,7, PD 23,7

(ANSA) - Primo partito con il 27,7% è Fdi, segue il Pd con il 23,7%. E' la prima proiezione per le Europee del Consorzio Opinio per la Rai. La copertura del campione è dell'8%. M5s è all'11,1%, Fi-Noi Moderati 10,5%, Lega 8, Avs 6,6, Sue 4, Azione 3, Pace, Terra Dignità 2,5%, le altre liste sotto il 2%. (ANSA).

PROIEZIONE MEDIASET EUROPEE: FDI 27,5%, PD 23,8%

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Primo partito con il 27,5% è Fdi, segue il Pd con il 23,8%. E' la prima proiezione per le Europee di Mediaset. La copertura del campione è del 26%%. M5s è all'11,2%, Fi-Noi Moderati 10,4%, Lega 8,5, Avs 6,7, Sue 3,9, Azione 3,2.

EXIT OPINIO-RAI EUROPEE: FDI PRIMO 26-30%, POI PD 21-25%

(ANSA) - Nel primo exit poll per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con il 26-30%, seguito dal Pd con il 21-25%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Terzo partito è M5s con un forchetta tra il 10 e il 14%. Nel centrodestra, Fi con l'8,5-10,5 si posiziona di misura davanti alla Lega (8-10%). Per gli altri schieramenti, Avs si posiziona tra il 5 e il 7%, Sue tra il 3,5 e il 5,5, Calenda tra il 2,5 e il 4,5. Pace, Terra e Dignità 1-3%, Libertà 0,0-2,0. Alternativa Popolare 0,0 - 1,0, Altre 0,0 - 2,0.

INSTANT YOUTREND-SKY: EUROPEE; FDI AL 26,5%, PD AL 23%

(ANSA) - Nel primo exit poll per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con il 26,5%, seguito dal Pd con il 23%. Sono i dati instant/Previsione Youtrend - Sky TG24. Terzo partito è il Movimento 5 Stelle con il 12,5%. Nel centrodestra, Fi al 9,5% si posiziona davanti alla Lega che raggiunge il 9%. Per gli altri schieramenti, Avs al 5,5%, Sue 4,5% e Azione al 3,5%. (ANSA).

INTENTION-MEDIASET EUROPEE: FDI 25,5-29,5%, PD 21-25%

(ANSA) - Nel intention exit poll per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con il 25,5-29,5%, seguito dal Pd con il 21-25%. Sono gli intention poll di Mediaset. Terzo partito è M5s con un forchetta tra il 10 e il 14%. Nel centrodestra, Fi con l'8-12 si posizione solo di misura davanti alla Lega (7-11%). Per gli altri schieramenti, Avs si posiziona tra il 4,5 e il 6,5%, Sue tra il 3,5 e il 5,5, Calenda tra il 2,5 e il 4,5.

INSTANT SWG-LA7 EUROPEE: FDI PRIMO 27-31%, POI PD 21-25%

(ANSA) - Nel primo exit poll per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con una forchetta tra 27.0-31.0%, seguito dal Pd con 21.5-25.5%. Sono i dati di Swg per La7. Il Movimento Cinque Stelle è il terzo partito con 10.0-14.0. Nel centrodestra, Fi con 7.5-9.5% ha la stessa forchetta della Lega. Per gli altri schieramenti, Avs tra 4.0-6.0. (ANSA).

EUROPEE: STIMA YOUTREND-SKY, A FDI 22 SEGGI, AL PD 18

(ANSA) - Secondo una prima stima di YouTrend per Sky Tg24, Fratelli d'Italia conquista 22 seggi al parlamento europeo, contro i 18 del Pd. Il Movimento 5 Stelle porterebbe a casa 10 seggi, Forza Italia e Lega 7, Avs 6, Sue 5, Svp 1. Nessun seggio, secondo le prime stime, per Azione.

