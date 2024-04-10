ASSANGE POTREBBE ESSERE GRAZIATO DA JOE BIDEN – IL PRESIDENTE AMERICANO “STA PENSANDO” DI LASCIAR CADERE LE ACCUSE CONTRO IL 52ENNE FONDATORE DI WIKILEAKS, CHE ORA E’ DETENUTO NEL REGNO UNITO - I GIUDICI INGLESI STANNO DECIDENDO IN MERITO ALLA SUA ESTRADIZIONE: NEGLI STATI UNITI RISCHIA FINO A 170 ANNI DI CARCERE PER AVER OTTENUTO E PUBBLICATO MIGLIAIA DI DOCUMENTI SEGRETI…

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(ANSA) - "Ci stiamo pensando". Così Joe Biden ha risposto ad una domanda dei giornalisti al seguito alla Casa Bianca sulla richiesta dell'Australia di lasciare cadere le accuse contro Julian Assange.

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DAGOREPORT - DAGO: “È VERO: IO E ITALO BOCCHINO SIAMO STATI AMICI PER ANNI. E PERCHÉ IL RAPPORTO SI È IMPUTRIDITO ED È FINITO NEL CESSO E' UNA STORIA POLITICA CHE MERITA DI ESSERE NARRATA" -  ALL’INIZIO SEMBRAVA CHE STUDIASSE PER DIVENTARE GIANFRANCO FINI, IL CONDUCATOR DI UNA “DESTRA DI SINISTRA”, CONSERVATRICE E LIBERALE. DEFUNTO IL "FINISMO", TRAVIATO DA CATTIVE AMICIZIE, DISTINGUENDO POCO LE RELAZIONI POLITICHE E QUELLE D'AFFARI, È FINITO PER DIVENTARE UN BEL AMI CHE SI SBATTE PER RISALIRE SUL CARRO DEL VINCITORE (“MELONI È LA NUOVA MERKEL" - ''SONO RINATO GRAZIE A MELONI, PER FARE UNA COME LEI CI VOGLIONO MILLE SCHLEIN” - “I MELONI? MEGLIO DEI KENNEDY”) - ECCO PERCHÉ LE MELONI SISTERS NON GLI FANNO METTERE IL PIEDINO A PALAZZO CHIGI; E QUANDO APPARE SMALTATO COME UNA VASCA DA BAGNO SUGLI SCHERMI DE LA7 L’ORTICARIA NON VIENE SOLO A LORO MA ANCHE A ME…”

DAGOREPORT - COME FINIRÀ IL PROCESSO PER LA STRAGE DI ERBA? A BRESCIA SI FREME PER L’UDIENZA DI MARTEDÌ PROSSIMO SULLA RICHIESTA DI REVISIONE DELLA CONDANNA ALL’ERGASTOLO DI ROSA BAZZI E OLINDO ROMANO – SE SI SEGUE LA MERA STATISTICA GIUDIZIARIA, IN PASSATO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI CORTE D’APPELLO, ANTONIO MINERVINI, HA CONCESSO DIVERSE VOLTE UN NUOVO DIBATTIMENTO, PER POI CASSARE NEL MERITO – IN QUESTO CASO, SI PUÒ IPOTIZZARE CHE IN CASO DI AMMISSIONE, LA CORTE NON ANDRÀ…