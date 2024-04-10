(ANSA) - "Ci stiamo pensando". Così Joe Biden ha risposto ad una domanda dei giornalisti al seguito alla Casa Bianca sulla richiesta dell'Australia di lasciare cadere le accuse contro Julian Assange.
ASSANGE POTREBBE ESSERE GRAZIATO DA JOE BIDEN – IL PRESIDENTE AMERICANO “STA PENSANDO” DI LASCIAR CADERE LE ACCUSE CONTRO IL 52ENNE FONDATORE DI WIKILEAKS, CHE ORA E’ DETENUTO NEL REGNO UNITO - I GIUDICI INGLESI STANNO DECIDENDO IN MERITO ALLA SUA ESTRADIZIONE: NEGLI STATI UNITI RISCHIA FINO A 170 ANNI DI CARCERE PER AVER OTTENUTO E PUBBLICATO MIGLIAIA DI DOCUMENTI SEGRETI…-
(ANSA) - "Ci stiamo pensando". Così Joe Biden ha risposto ad una domanda dei giornalisti al seguito alla Casa Bianca sulla richiesta dell'Australia di lasciare cadere le accuse contro Julian Assange.
FLASH! – IERI MATTEO SALVINI HA INCONTRATO A ROMA STEFANO DONNARUMMA, EX AD DI TERNA CHE LA MELONI VOLEVA PORTARE A ENEL (POI LA SORA GIORGIA FU COSTRETTA A INGOIARE IL ROSPO CATTANEO) - IN BALLO C’È LA PARTITA DEI VERTICI DI FERROVIE, DOVE IL “CAPITONE” VORREBBE ARDENTEMENTE IL SUO CANDIDATO, IL MILANESE ARRIGO GIANA, AD DI DI ATM…
DAGOREPORT - DAGO: “È VERO: IO E ITALO BOCCHINO SIAMO STATI AMICI PER ANNI. E PERCHÉ IL RAPPORTO SI È IMPUTRIDITO ED È FINITO NEL CESSO E' UNA STORIA POLITICA CHE MERITA DI ESSERE NARRATA" - ALL’INIZIO SEMBRAVA CHE STUDIASSE PER DIVENTARE GIANFRANCO FINI, IL CONDUCATOR DI UNA “DESTRA DI SINISTRA”, CONSERVATRICE E LIBERALE. DEFUNTO IL "FINISMO", TRAVIATO DA CATTIVE AMICIZIE, DISTINGUENDO POCO LE RELAZIONI POLITICHE E QUELLE D'AFFARI, È FINITO PER DIVENTARE UN BEL AMI CHE SI SBATTE PER RISALIRE SUL CARRO DEL VINCITORE (“MELONI È LA NUOVA MERKEL" - ''SONO RINATO GRAZIE A MELONI, PER FARE UNA COME LEI CI VOGLIONO MILLE SCHLEIN” - “I MELONI? MEGLIO DEI KENNEDY”) - ECCO PERCHÉ LE MELONI SISTERS NON GLI FANNO METTERE IL PIEDINO A PALAZZO CHIGI; E QUANDO APPARE SMALTATO COME UNA VASCA DA BAGNO SUGLI SCHERMI DE LA7 L’ORTICARIA NON VIENE SOLO A LORO MA ANCHE A ME…”
FLASH - DITECI "LA VERITÀ": CHE CI FACEVA QUESTA MATTINA, IN UNA SALETTA RISERVATA DELL'HOTEL ST. REGIS DI ROMA, MAURIZIO BELPIETRO CON ANTONIO ANGELUCCI? DI COS'HANNO PARLATO IL DIRETTORE DELLA "VERITÀ" E IL PROPRIETARIO DI "LIBERO", "IL GIORNALE" E "IL TEMPO" NEL LORO FACCIA A FACCIA? AH, NON SAPERLO...
FLASH - IERI INTORNO ALLE 14, IN UN ANGOLO APPARTATO DELLA RISTO-VINERIA ROMANA “MAXELA”, VICINO AL PANTHEON, TRISTE E SOLITARIO COME UN BINARIO, SI ATTOVAGLIAVA IL VISPO DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA EMANUELE POZZOLO. SUA COMPAGNA, AL POSTO DELLA PISTOLA, UNA BOTTIGLIA DI BIANCO IN UNA GLACETTE D’ARGENTO….
DAGOREPORT - COME FINIRÀ IL PROCESSO PER LA STRAGE DI ERBA? A BRESCIA SI FREME PER L’UDIENZA DI MARTEDÌ PROSSIMO SULLA RICHIESTA DI REVISIONE DELLA CONDANNA ALL’ERGASTOLO DI ROSA BAZZI E OLINDO ROMANO – SE SI SEGUE LA MERA STATISTICA GIUDIZIARIA, IN PASSATO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI CORTE D’APPELLO, ANTONIO MINERVINI, HA CONCESSO DIVERSE VOLTE UN NUOVO DIBATTIMENTO, PER POI CASSARE NEL MERITO – IN QUESTO CASO, SI PUÒ IPOTIZZARE CHE IN CASO DI AMMISSIONE, LA CORTE NON ANDRÀ…