22 ott 2019 19:51

ASSEMBLEA DI CONFESERCENTI A ROMA. COME MAI IL PREMIER CONTE HA ABBANDONATO PLATEALMENTE E IMPROVVISAMENTE LA PRIMA FILA PROPRIO MENTRE SALIVA A PARLARE COME ORATORE ALESSANDRO SALLUSTI? C'ENTRA PER CASO LA PRIMA PAGINA DEL ''GIORNALE'' DI OGGI IN CUI SI PARLAVA DELL'ARRESTO DEGLI EVASORI, OVVERO DEL SUOCERO DEL PREMIER (CHE PURE LUI, IN QUANTO A CARTELLE EQUITALIA…)? AH, SAPERLO