ATTACCATI AL FISCO! - TREMONTI RISPONDE AL NOSTRA DOMANDINA: CHI HA IMPEDITO A GIULIETTO DI FARE 'STA BENEDETTA RIFORMA FISCALE PUR RICOPRENDO IL RUOLO DI MINISTRO DELLE FINANZE IN BEN 4 GOVERNI BERLUSCONIANI (DAL 1994-95 FINO AL 2008-2011)? - RISPOSTA: “NEL 2003 HO COMINCIATO A REALIZZARLA CON UNA “NO TAX AREA” E POI CON L’ABBATTIMENTO DELLE PRIME ALIQUOTE DI IMPOSTA. DOPO 8 MESI LE MIE DIMISSIONI FURONO RICHIESTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SILVIO BERLUSCONI…”

Caro Dago, rispondo alla Dago-domanda sul perché non ho fatto la “Riforma fiscale”:

a) primo Governo Berlusconi (8 mesi: 10 maggio 1994-17 gennaio 1995). Ho fatto la “Legge Tremonti”, una legge che per la prima volta detassava gli investimenti e le assunzioni. E poi, in novembre, il “Libro bianco per la riforma fiscale”.

Carlo Cipolla mi scrisse: “…una nota di incondizionata ammirazione ed approvazione per il piano da lei presentato per la riforma del sistema e del regime fiscale in Italia. Trovo ammirevole non soltanto l’aspetto tecnico del suo piano ma anche il coraggio da Lei dimostrato nel presentare il piano stesso, così drastico, così rivoluzionario così contrario ai dettami della demagogia imperante.

Desidero quindi esprimerLe il mio augurio più vivo e sincero per il successo pieno e completo della sua iniziativa, convinto come sono che se verrà attuata come la ha elaborata senza stravolgimenti inopportuni, il nostro Paese si porterà in posizione avanzata invece di essere e rimanere il solito fanalino di coda nella classifica dei paesi civili per quanto riguarda il regime fiscale. Le basti dire che qui in America mentre ci si rende conto della necessità e dell’urgenza di attuare una riforma fiscale secondo i lineamenti definiti nel Suo piano, si riconosce che manca il coraggio per portare avanti un’azione del genere”.

Noto che per “l’esatto opposto” si è ultimamente espresso l’Ing. Carlo De Benedetti;

b) secondo Governo Berlusconi. Entrato in carica l’11 giugno 2001, questo Governo chiese al Parlamento delega per una riforma fiscale, delega concessa due anni dopo, nell’ aprile 2003. Ho cominciato a realizzarla con una “no tax area” e poi con l’abbattimento delle prime aliquote di imposta. Dopo 8 mesi le mie dimissioni furono richieste dal Presidente del Consiglio;

c) terzo Governo Berlusconi. Qui sono stato “richiamato” il 9 settembre 2005. La legislatura stava tuttavia terminando, chiudendo lo spazio per una riforma fiscale. Mi limitai ad alcune innovazioni, compreso il “5x1000”;

d) quarto Governo Berlusconi. Questo Governo prese servizio l’ 8 maggio 2008, quando l’ economia globale già stava precipitando verso la sua prima grande crisi. Altre e drammatiche erano le priorità. Una prova?

Da allora (12 anni fa!) in nessun paese europeo sono state fatte riforme fiscali!

Grazie, ed a presto,

tuo Giulio Tremonti