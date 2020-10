GLI ATTENTATI IN FRANCIA E IL RISCHIO DI UNA GUERRA CIVILE-RAZZIALE - IL POLITOLOGO MARK ALMOND: MENTRE IL PRESIDENTE MACRON PREDICA CORAGGIOSAMENTE LE VIRTÙ DEL SECOLARISMO E DELLA TOLLERANZA, I SUOI SENTIMENTI NON TROVERANNO ECO TRA LARGHI SETTORI DEI MUSULMANI FRANCESI. ALLO STESSO TEMPO, MOLTI NON MUSULMANI SI RIVOLGONO ALLA LE PEN, CHE RIFIUTA LA VISIONE IDEALIZZATA DELLA FRANCIA DI MACRON COME TROPPO MORBIDA NEI CONFRONTI DEL TERRORISMO

Dall'articolo di Mark Almond per il ''Daily Mail''

Mark Almond è direttore del Crisis Research Institute, Oxford

Dopo la straziante carneficina nella cattedrale cattolica di Nizza, il sindaco della città ha chiesto alla Francia di smetterla di comportarsi come se fosse un paese in pace.

EMMANUEL MACRON

Molti commentatori e accademici esitano a parlare di una guerra al terrorismo interno, chiedendo invece un'analisi delle sue cause.

Forse credono ancora nel vecchio detto francese: "Capire tutto è perdonare tutto".

Il problema è che dopo questo orribile attacco terroristico ai più deboli e mansueti della società, la capacità di comprensione della Francia è stata portata al limite.

Nessuna indignazione per le vignette del Profeta Moametto può giustificare un simile oltraggio.

proteste contro macron in pakistan 1

La polizia e i servizi di intelligence francesi hanno ovviamente bisogno di capire le radici di questa ferocia e trovare modi per identificare e neutralizzare potenziali assassini prima che colpiscano.

Dopotutto, questo attacco è solo l'ultimo di un spaventoso catalogo di recenti violenze islamiste contro i francesi - dall'omicidio di massa in una scuola ebraica a Tolosa nel marzo 2012, alle uccisioni di Charlie Hebdo nel gennaio 2015, le sparatorie al concerto del Bataclan nel novembre seguente e l'attentato con un camion a Nizza nell'estate 2016.

Una spiegazione per questa marea di terrore è l'eredità velenosa della storia.

proteste contro macron in pakistan

Le decapitazioni ricordano la feroce guerra d'indipendenza in Algeria prima del 1962, quando i ribelli musulmani spesso massacrarono i coloni francesi e l'esercito francese reagì con torture ed esecuzioni arbitrarie. Alcuni analisti francesi del terrorismo suggeriscono che una guerra civile in stile algerino sia ora in arrivo nella stessa Francia.

Al centro del potenziale confronto c'è lo scontro di due culture diverse. Da un lato c'è la tradizione francese di una potente identità nazionale e di un forte secolarismo, che risale alla rivoluzione del tardo XVIII secolo.

emmanuel macron a nizza dopo l attentato 1

Dall'altro c'è una minoranza sempre più alienata, che si definisce culturalmente nella propria religione e stimata in almeno 5 milioni di persone, la più grande popolazione musulmana di qualsiasi paese europeo.

La dimensione del compito che devono affrontare i servizi di intelligence di Macron, che sperano di individuare potenziali assassini sbirciando nei lugubri sobborghi di cemento che ospitano la maggior parte della popolazione musulmana francese, è terrificante.

Queste "banlieue" sono spesso di fatto inaccessibili per la polizia, essendo controllate dalla criminalità. E c'è una piccola percentuale di musulmani francesi al loro interno che hanno completamente respinto le leggi e la società francesi e si sono radicalizzati pericolosamente.

proteste contro macron in pakistan 4

L'attuale ondata di attacchi all'arma bianca può essere meno mortale delle furie armate fino ai denti come quelle negli uffici di Charlie Hebdo e nel Bataclan, ma la decapitazione da parte di un singolo assassino è per molti versi più sinistra.

Questi assassini lupi solitari sono ancora più difficili da prevenire degli attentati attentamente pianificati, che lasciano una scia di intelligence. Ciò che preoccupa è che sono i giovani, nati e cresciuti in Francia, quelli che molto probabilmente adotteranno gli slogan del fondamentalismo islamista anche quando ascoltano la musica rap occidentale.

L'obiettivo dei predicatori dell'odio i cui sermoni su Internet accudiscono e allontanano questi giovani è quello di provocare una violenta spaccatura tra la maggioranza francese e la grande minoranza musulmana.

E mentre il presidente Macron predica coraggiosamente le virtù del secolarismo e della tolleranza, i suoi sentimenti non troveranno eco tra larghi settori dei musulmani risentiti della Francia. Allo stesso tempo, molti francesi non musulmani si stanno rivolgendo al partito nazionalista di estrema destra di Marine le Pen, che rifiuta la visione idealizzata della Francia di Macron come troppo morbida nei confronti del terrorismo.

proteste contro macron in pakistan 5

Promettendo di far piovere fuoco infernale sui terroristi dopo la decapitazione dell'insegnante Samuel Paty a Parigi due settimane fa, ha usato un linguaggio militare infiammatorio, invocando la "legislazione in tempo di guerra" per affrontare l'incubo terroristico nel mezzo del paese.

"Il nostro presidente ha proposto una strategia di contenimento inadeguata e anacronistica", ha affermato Marine Le Pen. "La situazione richiede una strategia di riconquista."

Il presidente Macron ha il compito quasi impossibile di estirpare potenziali terroristi senza usare metodi pesanti che giocano nella propaganda dei padrini del terrore: una reazione eccessiva è ciò che vogliono.

emmanuel macron a nizza dopo l attentato

Purtroppo, dopo l'orrore dell'attacco di ieri, questo è ciò che ora vogliono anche molti francesi non musulmani.

macron nizza 44

protesta a tel aviv di arabi contro macron protesta a istanbul contro macron INDONESIA - FOLLA CONTRO MACRON bandiere francesi e immagini di macron bruciate a ramallah macron sui giornali iraniani protesta a istanbul contro macron emmanuel macron annuncia il secondo lockdown