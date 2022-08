25 ago 2022 10:16

ATTENTI, I MERCATI SONO SCESI IN CAMPAGNA ELETTORALE – IL “FINANCIAL TIMES” AVVERTE: “GLI HEDGE FUND INTERNAZIONALI STANNO FACENDO LA PIÙ GRANDE SCOMMESSA CONTRO IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO DAL 2008, ANNO DELLA GRANDE CRISI FINANZIARIA” – IL VALORE TOTALE DELLE OBBLIGAZIONI ITALIANE PER SCOMMETTERE SU UN CALO DEI PREZZI HA RAGGIUNTO UN TOTALE DI OLTRE 39 MILIARDI DI EURO - LA GRANDE POSIZIONE RIBASSISTA CHE SAREBBE IN ATTO SAREBBE CAUSATA DALLE CRESCENTI PREOCCUPAZIONI PER LE TURBOLENZE POLITICHE ITALIANE…