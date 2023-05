ATTENZIONE: CONSERVATORI IN MOVIMENTO – RON DESANTIS, NONOSTANTE IL DISASTROSO ANNUNCIO DELLA CANDIDATURA ALLA CASA BIANCA SU TWITTER, CON ELON MUSK, HA RACCOLTO 8,2 MILIONI DI DOLLARI IN 24 ORE. E IL “WALL STREET JOURNAL” DI RUPERT MURDOCH APRE: “I REPUBBLICANI HANNO L'OPPORTUNITÀ DI OFFRIRE AGLI ELETTORI UNA VISIONE MIGLIORE DEL RINNOVAMENTO NAZIONALE” – TRUMP È MOLTO PREOCCUPATO. NON A CASO SU INSTAGRAM HA PUBBLICATO DUE VIDEO DI SFOTTÒ CONTRO L’ACCOPPIATA ELON-RON… - VIDEO

USA 2024: DESANTIS RACCOGLIE 8,2 MILIONI IN PRIME 24 ORE

(ANSA) - Il flop del lancio su Twitter della campagna presidenziale Usa 2024 di Ron DeSantis non ha scoraggiato i donatori, consentendo al governatore della Florida di raccogliere 8,2 milioni di dollari nelle prime 24 ore, di cui un milione in una sola ora. La cifra, comprendente contributi online e soldi di grandi donatori, è superiore ai 6,3 milioni di dollari raccolti da Joe Biden nel primo giorno della sua candidatura del 2019.

TRUMP DERIDE RON DESANTIS E IL DISASTROSO “LANCIO” DELLA CAMPAGNA SU TWITTER CON ELON MUSK: IL VIDEO CON SOROS E HITLER

Estratto dell’articolo di David Puente per www.open.online

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha presentato la documentazione alla Commissione elettorale federale per la sua candidatura alle presidenziali Usa 2024. Il lancio social della sua candidatura è stato letteralmente sponsorizzato dal proprietario di Twitter Elon Musk attraverso una diretta Space, ma qualcosa è andato storto.

Dopo diversi tentativi andati a vuoto […], Elon Musk riesce nel suo intento dovendo però far fronte alle reazioni degli utenti per la disastrosa operazione. Tra questi uno in particolare, l’ex presidente Donald Trump che sceglie Instagram per attaccare l’avversario repubblicano e il proprietario su Twitter.

[…] Trump [ha pubblicato] […] due video su Instagram dove nel primo si legge la scritta Ron 2024 di fronte a un razzo della società SpaceX mentre cade ed esplode. […] Nel secondo […], invece, […] propone una versione alternativa della diretta Space dove troviamo come partecipanti Elon Musk e Ron DeSantis in compagnia di George Soros, Adolf Hitler, Klaus Schwab, il Diavolo, Dick Cheney e l’FBI.

LA SFIDA DI RON DESANTIS

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il governatore della Florida ha un solido curriculum. Può offrire agli elettori una visione nazionale più ampia? – scrive il WSJ nel suo editoriale

La sfortunata realtà politica odierna è che gli Stati Uniti stanno marciando verso una rivincita nel 2024 tra due presidenti anziani, Joe Biden e Donald Trump, che la maggior parte degli americani dice di non volere. Questo grande Paese può fare di meglio, ma spetta agli elettori risparmiarci dai vecchi divisivi che hanno un disperato bisogno l'uno dell'altro per vincere un secondo mandato.

Almeno per ora, il Partito Democratico ha scelto l'ottantenne Presidente Biden. Ma anche la maggior parte dei Democratici preferirebbe un nuovo candidato e quasi il 30% lo sta facendo notare dicendo ai sondaggisti di essere a favore dei candidati vanitosi Robert F. Kennedy Jr. o Marianne Williamson. Non è improbabile che Biden decida di non candidarsi o che qualche candidato serio possa sfidare il Presidente in caso di grave recessione o di un evidente declino fisico o mentale.

I repubblicani stanno almeno ottenendo una scelta migliore con l'ingresso di diversi candidati nella corsa presidenziale. Tutti hanno i loro meriti e meritano di essere ascoltati durante la campagna. Il governatore della Florida Ron DeSantis si è unito alla mischia mercoledì e, a giudicare dai sondaggi e dal suo sostegno finanziario fino ad oggi, è la più grande minaccia per Trump.

Il 44enne ha un curriculum notevole: figlio di genitori borghesi, capitano di baseball a Yale, studi di legge ad Harvard, veterano della Marina con un tour in Iraq e membro del Congresso per tre mandati. Ma ha lasciato il segno politicamente con i suoi due mandati di governatore della Florida.

Il suo curriculum legislativo è notevole: scelta scolastica quasi universale, 3,3 miliardi di dollari per il ripristino delle Everglades, riforma degli illeciti e delle assicurazioni, protezione degli stipendi per i lavoratori dei sindacati pubblici, tagli alle tasse, insistenza sulla libertà di parola nell'istruzione superiore e resistenza all'ideologia woke.

Il suo più grande risultato è stata la gestione della pandemia. Dopo il panico iniziale e le chiusure pilotate dal Presidente Trump e da Anthony Fauci a Washington, DeSantis ha fatto i compiti a casa sui rischi per la salute di Covid e sui costi delle chiusure economiche e scolastiche.

Non è stato facile, dato il conformismo dei media e l'umore dell'opinione pubblica in quel momento. Andrew Cuomo di New York è stato acclamato come un eroe nazionale per le sue chiusure onerose e per aver combattuto con Trump. DeSantis ha deciso di riaprire le scuole nel 2020 e ha dovuto lottare contro le cause legali per farlo. È stato uno dei primi governatori a riaprire l'economia del suo Stato e la Florida è diventata una mecca per decine di migliaia di persone che volevano un rifugio dall'isolamento. Per aver infranto l'ortodossia Covid, è stato denigrato dalla stampa come "angelo della morte".

Questo è un netto contrasto con Trump, che ha assecondato la lobby dell'isolamento per mesi, ha mantenuto il dottor Fauci sul posto di lavoro fino alla fine del suo mandato e ha sparato a zero sui trattamenti e su altre controversie che hanno minato la fiducia del pubblico. Questo ha dato a Biden la possibilità di sconfiggerlo nel 2020.

Il banco di prova della leadership è il modo in cui si risponde a una crisi, e DeSantis ha dimostrato sia la disciplina necessaria per padroneggiare la materia sia il coraggio di sfidare l'opinione pubblica per un bene pubblico più ampio.

Il curriculum di DeSantis è innegabilmente conservatore e alcuni critici temono che sia troppo a destra per vincere un'elezione nazionale. Trump sembra pensarla così, visto che sta attaccando il governatore da sinistra sulla sicurezza sociale, sull'aborto per il divieto di sei settimane in Florida e sulla lotta per i privilegi speciali della Disney in Florida.

Ma il governatore DeSantis ha vinto la rielezione nel 2022 con 19 punti di vantaggio in uno Stato che tradizionalmente è sempre stato una sfida tra chiodi. Ha vinto nelle contee ispaniche e in altre che tradizionalmente votano democratico. Trump non ha vinto nulla per sé o per il resto del suo partito da quando ha conquistato la vittoria elettorale nel 2016.

Una preoccupazione più seria per molti è la posizione di DeSantis in merito all'Ucraina e alla Russia. Ha assecondato un ex conduttore di Fox News definendo la guerra una "disputa territoriale", anche se poi ha detto che la frase è stata fraintesa.

Ma DeSantis non ha chiarito le sue posizioni più ampie in politica estera e il timore è che possa commettere l'errore di rincorrere Trump, ritirandosi dagli impegni globali degli Stati Uniti. DeSantis dovrà spiegare come si definisce un "jacksoniano" della politica estera in un mondo sempre più pericoloso.

L'altra accusa mossa a DeSantis è quella di essere un attaccabrighe culturale più che un gradevole unificatore. C'è del vero in questo. Non è un attaccabrighe e gli farebbe bene anche un po' dell'umorismo autoironico di Ronald Reagan. I migliori candidati alla presidenza fanno campagna elettorale con un po' di poesia e ottimismo, oltre che con grinta politica e durezza personale.

Il governatore avrà anche bisogno di una visione più ampia per l'America, che vada oltre il suo successo in Florida, non ultimo il modo in cui risolleverà l'economia dalla stagflazione e il Paese dalle sue rabbiose divisioni. Biden ha promesso di fare quest'ultima cosa, ma ha reso la sua presidenza ostaggio della sinistra di Bernie Sanders. Trump promette una politica di "punizione", il che significa altri quattro anni di guerra di trincea nazionale.

I fallimenti di Biden significano che i Repubblicani hanno l'opportunità di offrire agli elettori una visione migliore del rinnovamento nazionale. Il Paese ne ha bisogno, gli americani lo vogliono, e l'opportunità c'è se un candidato del GOP saprà cogliere il momento.

