IN ATTESA DI INCONTRARE ZINGA, DI MAIO FA UNA PASSEGGIATA PASSERELLA PER LE VIE DI ROMA CON LA FIDANZATA DI CARTONE VIRGINIA SABA, PER FAR SAPERE A TUTTI CHE NON È PIÙ AL MARE A PALINURO – DOPO LA LACOSTE, SFOGGIA ANCHE UNA CAMICIA RALPH LAUREN. ORMAI È PRONTO ALL'INCIUCIONE CON IL PD

Da www.ilmessaggero.it

luigi di maio passeggia per roma con virginia saba 3

Il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio è da poco rientrato nella sua casa romana dopo un pranzo con la fidanzata Virginia Saba. Il leader pentastellato e la sua ragazza all'ora di pranzo sono usciti insieme dalla casa del vicepremier per dirigersi a piedi e in abiti casual in un ristorante nei pressi della sua abitazione. Dopo il pranzo sono rientrati insieme a casa.

luigi di maio passeggia per roma con virginia saba 8 luigi di maio passeggia per roma con virginia saba 6 luigi di maio passeggia per roma con virginia saba 4 luigi di maio passeggia per roma con virginia saba luigi di maio passeggia per roma con virginia saba 7 luigi di maio passeggia per roma con virginia saba 5 luigi di maio passeggia per roma con virginia saba 1 di maio virginia saba luigi di maio passeggia per roma con virginia saba 2