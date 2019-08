AUTO DA (BONA)FE’ – ZINGARETTI VOLEVA CANDIDARE L’EURODEPUTATA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE TOSCANA, MA LEI SENTENDO L’ARIA CHE TIRA HA RIFIUTATO: “HO SENTITO RENZI IL 12 LUGLIO. LO STIMO, MA LE DECISIONI LE PRENDO IN AUTONOMIA…” – ZINGARETTI DEVE TROVARE UN NOME PER L’EX FORTINO ROSSO, SU CUI HA MESSO GLI OCCHIONI LA VALCHIRIA LEGHISTA SUSANNA CECCARDI…

simona bonafe'

Simona Bonafè, eurodeputata, 46 anni, era per il Pd il nome giusto e unitario come candidata governatrice della Toscana. Una grana in meno per i Dem, alle prese con il nome per il dopo Enrico Rossi, il governatore uscente. Ma lei, come dichiara oggi a La Repubblica, ha sonoramente rifiutato.

susanna ceccardi.

"Non nego che in molti mi abbiano chiesto di pensarci. Ma non mi candido. Sono stata eletta al Parlamento europeo con 170 mila preferenze. Significa che 170 mila persone mi hanno dato il mandato per stare in Europa. Questo è un impegno da onorare. Non sarebbe corretto il contrario". Renzi? "L'ho sentito il 12 di luglio perché mi ha fatto gli auguri per il compleanno. Lo stimo, ma le decisioni le prendo in autonomia. E alla guida della Regione Toscana non mi candido".

