AUX ARMES CITOYENS! - NUOVI SCONTRI A PARIGI E IL GOVERNO RITIRA LA PROPOSTA SULL’ETÀ PENSIONABILE A 64 ANNI - IL PUNTO CHE CREAVA PIÙ TENSIONI È STATO “PROVVISORIAMENTE” CANCELLATO - MANIFESTAZIONI E VIOLENZE ANCHE A NANTES…

Da www.corriere.it

Il governo francese ha annunciato il ritiro «provvisorio» dal progetto di legge per la riforma delle pensioni del punto che creava più problemi con i sindacati, ossia arrivare all’età di 64 anni per ottenere la pensione a tasso pieno (la cosiddetta «age pivot», età di equilibrio, ndr). Anche nella giornata di sabato 11 gennaio a Parigi ci sono state manifestazioni di protesta contro la riforma con disordini e scontri. La polizia e gruppi di manifestanti più radicali si sono scontrati a Parigi, mentre migliaia di persone manifestavano in modo pacifico per le strade della capitale francese.

Ad un certo punto della marcia ci sono stati scaramucce tra gruppi di persone incappucciate e agenti di polizia in assetto anti-sommossa, il che ha obbligato gli agenti a lanciare gas lacrimogeni. I più facinorosi hanno distrutto elementi di arredo urbano e appiccato piccoli falò nelle strade, prontamente soffocati dall’intervento dei pompieri. Scontri anche a Nantes.

