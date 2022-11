AVANTI VERSO IL DISGELO – DOPO IL G20 DI BALI E L’INCONTRO TRA BIDEN E XI JIPING LA CINA MANDA UN NUOVO SEGNALE DI DISTENSIONE VERSO GLI STATI UNITI: PECHINO FINALMENTE DICE DI VOLER PRENDERE SUL SERIO L’EMERGENZA CLIMATICA. L’APERTURA È STATA REGISTRATA ALLA COP27 IN EGITTO, DOVE IL DELEGATO CINESE, XIE ZHENHUA HA CONFERMATO CHE SARÈ ELIMINATO PROGRESSIVAMENTE L’USO DELLE CENTRALI A CARBONE. PER ORA SOLO PAROLE, MA È GIÀ QUALCOSA…

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

xi jinping joe biden al g20 di bali 3

Alla fine, la notizia più importante della Cop27 potrebbe essere quella che ha attirato meno attenzione: la svolta della Cina, che finalmente dice di voler prendere sul serio l'emergenza clima. È la sensazione raccolta dietro le quinte dalla delegazione americana guidata da John Kerry, ma confermata adesso anche dal leader di quella di Pechino, Xie Zhenhua.

L'apertura registrata in Egitto ora andrà verificata sul piano operativo, con una serie di incontri bilaterali da organizzare sul "campo neutro" europeo nei prossimi mesi. Però potrebbe diventare il primo effetto tangibile del vertice tra i presidenti Biden e Xi a margine del G20 di Bali, che ha avviato la fase del disgelo.

xie zhenhua

I canali di comunicazione tra Kerry e Xie sono rimasti sempre aperti, anche all'apice delle tensioni, dopo la visita a Taiwan della speaker della Camera Nancy Pelosi. La collaborazione ufficiale però era stata congelata da Pechino e quindi si erano fermati anche i progressi concreti.

[…] Qualcosa però è cambiata dopo il vertice di Bali, che nei comunicati finali aveva citato proprio il clima come uno dei terreni su cui la collaborazione poteva ripartire da subito. Xie Zhenhua ha assunto un atteggiamento molto più aperto e diretto, come se avesse ricevuto luce verde per accelerare il passo. Per la prima volta ha ammesso con Kerry che l'emergenza clima non è solo una minaccia grave, ma è un problema che sta avendo effetti devastanti sulla Cina.

john kerry 4

Quindi l'inviato di Pechino ha rivelato che il suo governo vuole affrontarlo davvero, e sta già facendo progressi col metano e le fonti rinnovabili. Xie ha confermato che la Repubblica popolare intende eliminare progressivamente l'uso delle centrali a carbone, e si sta già muovendo in questa direzione, che poi dovrebbe includere anche le sue esportazioni. Fino al vertice tra Biden e Xi i cinesi erano stati cordiali, ma avevano ripetuto le solite cose. Dopo hanno cambiato marcia e sono entrati nei dettagli operativi.

riscaldamento globale 3

L'interpretazione degli americani è che Bali abbia aperto una nuova fase del disgelo, che magari arriverà a piccoli passi, ma sta già avvenendo nel concreto. Il primo punto in agenda è ovviamente la collaborazione della Cina per fare capire al suo alleato Putin che è arrivato il momento di negoziare la fine della guerra in Ucraina. […]

