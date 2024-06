bardella marine le pen

(AGI) - Secondo i primi exit poll francesi, pubblicati in anticipo dal quotidiano belga Le Soir, il Rassemblment national e il suo leader Jordan Bardella otterrebbero il 33-34% dei voti. Mentre la lista macroniana di Vale'rie Hayer otterrebbe dal 14 al 15%. Il candidato di sinistra (PS-Place publique) Raphael Glucksmann oscillerebbe tra il secondo e il terzo posto, tra il 12,5% e il 14% dei voti.

La France insoumise (e Manon Aubry, leader del gruppo della sinistra al Parlamento europeo) raccoglierebbe tra l'8,4 e l'8,5%. I repubblicani e Francois-Xavier Bellamy potrebbero avere dal 7 al 7,2%. Gli ambientalisti, con Marie Toussaint, avrebbero tra il 5 e il 6,5%, sfiorando la soglia di sbarramento. Reconquete, il partito di Eric Zemmour, rappresentato da Marion Mare'chal, seguirebbe i Verdi con una forbice tra il 5 e il 5,5% dei voti.

GERMANIA, DÉBACLE PER IL GOVERNO. CROLLANO SOCIALDEMOCRATICI E VERDI. L’ULTRADESTRA DI AFD È IL SECONDO PARTITO

Da repubblica.it

E’ un terremoto. Le elezioni europee, stando alle prime proiezioni, certificano la scarsissima popolarità del governo Scholz, mostrano una Cdu/Csu che può ambire a esprimere il prossimo cancelliere, ma anche un’avanzata inquietante dell’ultradestra Afd. Che diventa il secondo partito più votato in Germania. E nei land dell’Est, il primo. La Germania manderà 96 parlamentari a Strasburgo e i suoi partiti principali - Cdu/Csu e Spd - saranno determinanti per l’impresa di Ursula von der Leyen, la spitzenkandidatin dei Popolari europei che corre per un secondo mandato. Ad ora la Cdu potrebbe conquistare 23 seggi, la Spd 14.

Spd ai minimi storici

La Spd incassa con il 14% il peggior risultato della sua storia, quasi due punti in meno rispetto al 2019. Una debacle, che rispecchia la scarsissima popolarità di Olaf Scholz ma anche la diffusa irritazione tra gli elettori per la litigiosità del governo semaforo. Tanto che anche i Verdi sono letteralmente crollati, perdendo otto punti e mezzo rispetto alle ultime europee e scendendo al 12% (che equivarrebbero a 12 seggi). I Liberali sono calati di qualche decimale al 5% - al limite della soglia di sbarramento che non vale per le elezioni europee ma che li farà tremare nell’autunno del 2025, in vista delle politiche. I partiti del governo semaforo escono dalle urne devastati e lontanissimi da una maggioranza: insieme non raggiungono neanche il 32% dei voti.

In Spagna Pp avanti al Psoe

(ANSA) - In Spagna Pp avanti al Psoe - Popolari con 21-23 seggi, Psoe 20-22, Vox 6-7

BARDELLA, 'MACRON È SCONFITTO, CONVOCHI LE ELEZIONI'

(ANSA) - Il capolista del Rassemblement National, Jordan Bardella, parlando dopo la vittoria nelle elezioni europee in Francia, attacca il presidente, Enmanuel Macron, ''indebolito'' e vittima di una ''sconfitta senza precedenti''. In questo contesto, il ventottenne fedelissimo di Marine Le Pen chiede quindi al presidente affinché convochi nuove elezioni legislative.

GERMANIA, SPD VERSO PEGGIOR RISULTATO DELLA STORIA ALLE EUROPEE

(ANSA) - Se si confermasse il risultato del 14% attribuito alla Spd dalla proiezione delle 19:58 del primo canale pubblico tedesco Ard, per il partito socialdemocratico tedesco sarebbe il peggior risultato mai ottenuto in tutte le 10 elezioni europee svoltesi finora: il record negativo è stato il 15,8% del 2019, dopo il 21% del 2009, con un dimezzamento dei consensi rispetto al 41% che il partito raccolse nelle prime elezioni Ue, quelle del 1979 ai tempi del cancelliere socialdemocratico Helmut Schmidt. (ANSA).

