DOPO IL "VAFFA" DEI PARTITI DELLA MAGGIORANZA, DRAGHI INGRANA LA RETROMARCIA E FA GIRARE UNA VELINA. FONTI GOVERNATIVE: ''SE LA MAGGIORANZA RESTERÀ COMPATTA NELL'ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO E NON SI SPACCHERÀ, RESTERÀ A PALAZZO CHIGI" - LA CAZZATA DELL'AUTOCANDIDATURA RIMANE: NONNOMARIO NON HA TENUTO CONTO DEL FATTO CHE L’ITALIA È UNA REPUBBLICA PARLAMENTARE FONDATA SUI PARTITI, ANCHE SE SONO UN DISASTRO - QUALE LEADER LO AVREBBE CANDIDATO? NON CERTO SALVINI, LASCIAMO PERDERE BERLUSCONI, TANTOMENO DI MAIO. CONTE NON SI È PRONUNCIATO: FARÀ UNA RIUNIONE OGGI - ANCHE IL PD DI LETTA TENTENNA PERCHÉ TEME LE REAZIONI DI UN DRAGHI SFANCULATO - A QUESTO PUNTO, POTREBBE RIENTRARE IN GIOCO, A GRANDE RICHIESTA, MATTARELLA. OPPURE RITORNA IN CAMPO L’IPOTESI CARTABIA O GIULIANO AMATO…