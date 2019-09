AVVERTITE I GRILLINI: UN EUROBUROCRATE (RIPESCATO) AL TESORO - DALEMIANO, POI RENZIANO, OGGI (QUASI) ZINGARETTIANO, ROBERTO GUALTIERI RIPOTEREBBE UN POLITICO A VIA XX SETTEMBRE, DOVE MANCA DAL 2011 - PROF UNIVERSITARIO DI STORIA, IL SUO PEDIGREE ECONOMICO CONSISTE NELLA PRESIDENZA A STRASBURGO DELLA COMMISSIONE PROBLEMI ECONOMICI (SI CHIAMA COSÌ…), DOVE HA EVITATO QUALCHE EURO-BASTONATA ALL'ITALIA. A MAGGIO È STATO SALVATO PURE LUI DAL MEDICO DI LAMPEDUSA - HA APERTO LA CAMPAGNA CON MOSCOVICI, IL CHE DICE TUTTO

Dall'articolo di Goffredo De Marchis per ''la Repubblica''

ROBERTO GUALTIERI

C'era una volta uno storico che si divideva tra l'università, l'istituto Gramsci e la militanza nei giovani Democratici di sinistra. Era Roberto Gualtieri, salvo sorprese ministro in pectore dell'Economia ma a quel tempo, a cavallo del 2000, giovane sottoposto alla classica gavetta di sinistra. "Gli impartimmo la nostra educazione siberiana", ricorda Matteo Orfini, amico e allora capo di quel gruppo dirigente. Una specie di waterboarding comunista.

(…)

Roberto Gualtieri, Pierre Moscovici, Udo Bullmann

Da ripescato al Parlamento europeo a ministro è un bel salto. Come lo è quello da esperto maniacale dei sistemi istituzionali al ruolo di controllore dei conti pubblici europei. Gualtieri, 53 anni, romano, sposato con un figlio, nasce professore universitario (di storia contemporanea), poi diventa "saggio" del Pd in quota D'Alema e guerreggia con i suoi i suoi colleghi sulla migliore riforma elettorale, poi sbarca a Strasburgo (…) Presidente della cruciale commissione Affari economici, riconfermato nello stesso incarico in questa legislatura dopo un'elezione in bilico decisa solo quando Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, opta per il seggio siciliano e lascia un posto libero nella circoscrizione centrale.

ROBERTO GUALTIERI ANTONIO TAJANI

(…) a lui si devono tutti gli accordi sulle nostre leggi di bilancio negli ultimi cinque anni. (…) ha preso la prima tessera della Fgci nel 1985, firmata dal segretario di allora Nicola Zingaretti. Storico di formazione legato all'istituto Gramsci. In una delle sue frequenti intemerate Cacciari lo liquidò così: "Non rispondo a chi porta la borsa di Beppe Vacca". Vista la devozione per il maestro Vacca (i due fanno ancora le vacanze insieme in Grecia) non fu vissuto come un insulto. (…)

