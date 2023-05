AVVERTITE I “PACIFINTI” DE ‘NOANTRI (CONTE, ROVELLI E ORSINI): GLI 007 RUSSI ORGANIZZANO NELLE CAPITALI EUROPEE DEI RADUNI CONTRO IL SOSTEGNO MILITARE ALL’UCRAINA - GLI AGENTI DI MOSCA ALIMENTANO LE TENSIONI SPERANDO DI CREARE UNA CREPA NELLA POLITICA OCCIDENTALE – LE DIMOSTRAZIONI MESSE IN SCENA IN EUROPA (E RILANCIATE SUI SOCIAL DA MOSCA) DEVONO SEGUIRE UN COPIONE “SCRITTO” DAI RUSSI - UN ESEMPIO DI “INDICAZIONE” PER UNA MANIFESTAZIONE A PARIGI: “EVIDENZIATE LA NATURA NAZISTA DEGLI ATTIVISTI FILO-UCRAINI SOTTO IL GOVERNO DI ZELENSKY"

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Inchiesta a Parigi, Bruxelles o L'Aia, le pubblicazioni sui social network affermano di mostrare raduni contro l'Ucraina o la NATO. I documenti ottenuti da "Le Monde" e dai suoi partner dimostrano che sono stati pianificati dalla Russia.

Sabato 11 febbraio, Place de la République a Parigi era gremita di gente. Migliaia di manifestanti sono riuniti contro la riforma delle pensioni. In mezzo alla folla si distinguono tre uomini, uno dei quali regge un cartello con la scritta in lettere maiuscole: "Unione Europea, Stati Uniti, smettete di finanziare la guerra in Ucraina".

Meno di un mese dopo, il 5 marzo, lo stesso uomo si trovava in Place Saint-Pierre, nel 18° arrondissement di Parigi. Questa volta si è esibito in un saluto nazista davanti a striscioni con i colori della bandiera ucraina, che recitavano "Erdogan, il terremoto è il prezzo da pagare per aver accolto i turisti russi". Come per il primo evento, il tutto è stato ripreso da una telecamera e postato sui social network Facebook, TikTok e YouTube.

Le Monde è riuscito a rintracciare più di una dozzina di azioni simili in diverse capitali europee. Ogni volta, il maldestro messaggio trasmesso mira a screditare l'Ucraina, l'Unione Europea o la Turchia. Sono stati utilizzati gli stessi pseudo-dimostranti e lo stesso tipo di pubblicazioni sui social network. I servizi segreti russi sono dietro questa operazione.

Le Monde, in collaborazione con il Dossier Center, media online dell'opposizione russa, e con i media europei DR, Süddeutsche Zeitung, NRK, Westdeutscher Rundfunk, Expressen, SVT, Delfi e le società statali tedesche WDR/NRD, ha ottenuto e autenticato documenti scritti da membri dei servizi segreti russi.

Uno dei documenti, intitolato "Progetto anti-Erdogan", commenta le relazioni tra Turchia ed Europa. In esso i servizi russi affermano che "la Turchia e i Paesi dell'Unione Europea stanno vivendo tensioni significative" e citano le "dure manovre diplomatiche" tra Turchia e Svezia in seguito alla sospensione del processo di adesione alla NATO del Paese scandinavo. L'autore sostiene inoltre che in Europa c'è un "crescente sentimento anti-islamico".

Per far leva su questo "sentimento", il rapporto raccomanda di chiedere a "residenti locali o migranti" di filmarsi mentre bruciano una bandiera turca o scrivono slogan che "insultano Erdogan" in diverse città (Parigi, L'Aia, Bruxelles, Francoforte).

Secondo un funzionario dell'intelligence europea specializzato in questo tipo di operazioni (che preferisce rimanere anonimo), un progetto di questa natura è abbastanza plausibile. "Parte della campagna di disinformazione russa consiste nel far leva su tensioni reali, come quelle già esistenti tra Turchia e Germania o tra Turchia e Francia, in questo tipo di guerra ibrida", spiega.

Un altro documento riporta lo svolgimento dell'operazione del 5 marzo a Place Saint-Pierre, a Parigi. Scritto in russo, elenca i due obiettivi dell'evento:

- Mostrare la natura ingrata e provocatoria della reazione ucraina alla tragedia in Turchia (terremoto).

- Evidenziare la natura nazista distruttiva degli attivisti filo-ucraini e della società ucraina sotto il governo di V. Zelensky, in generale".

In conclusione, fornisce circa 60 link a post su Facebook, TikTok e YouTube dove sono state pubblicate foto e video dell'evento.

Analizzando i profili dietro queste pubblicazioni online, Le Monde ha tracciato il filo di questa operazione di influenza. Dal dicembre 2022, a Parigi, L'Aia, Madrid e Bruxelles sono state messe in scena dieci azioni contro l'Ucraina, diffuse sui social network. Queste città sono tra quelle elencate nel documento dei servizi russi.

Il processo è sempre lo stesso: tre uomini si recano a manifestazioni estranee alla guerra in Ucraina e si fotografano tra la folla, con cartelli con messaggi identici, tranne la lettera: "NATO, smetti di bombardare Donetsk" e "Non inviare più armi all'Ucraina! Zelensky sta bombardando Luhansk e Donetsk".

Alcuni pseudo-dimostranti partecipano a diverse manifestazioni nel giro di pochi giorni. Uno di loro, presente a una manifestazione sul clima all'Aia il 28 gennaio, si è ritrovato a Bruxelles tre giorni dopo, questa volta nel bel mezzo di una manifestazione intersindacale di operatori sanitari. Abbiamo rintracciato e contattato tre degli uomini che hanno partecipato a queste false manifestazioni. Nessuno di loro ha voluto rispondere.

Foto e video degli eventi vengono poi pubblicati in massa sui social network. La maggior parte di essi proviene da tre profili Facebook: Aymen H., Annie C. e Mohamed T. Il più attivo, Aymen H., è all'origine della maggior parte delle pubblicazioni sull'azione di Place Saint-Pierre, a Parigi. Su Facebook, il giovane afferma di vivere a Bouira, in Algeria. Ma in un gruppo pubblico fornisce un numero di telefono con il prefisso internazionale +7, il prefisso russo.

I legami con la Russia non finiscono qui. Abbiamo trovato il suo profilo VKontakte (l'equivalente russo di Facebook) ma anche il suo account TikTok. L'uomo afferma di vivere a San Pietroburgo e pubblica un video che lo ritrae nel luglio 2022 sul ponte Malo-Konyushennaya, nel centro di San Pietroburgo.

Secondo le informazioni sul passaporto ottenute da Dossier Center, Aymen H. è arrivato in Russia nell'ottobre 2019 per i suoi studi. Ha poi fatto solo alcuni viaggi di ritorno a Istanbul e Algeri nel 2020. Alla fine di dicembre 2022, poco prima dell'inizio dell'operazione di influencer, il giovane si iscrive a diversi gruppi Facebook di annunci professionali a Parigi, Bruxelles e Madrid, e pubblica offerte per un giorno. L'annuncio specificava che era necessario "scattare foto" e prometteva uno stipendio tra gli 80 e i 100 euro a persona.

Contattate, le persone associate ai profili di Aymen H., Annie C. e Mohamed T. hanno negato di aver partecipato all'organizzazione di questi falsi incontri. Poche ore dopo, gli account di Aymen H. e Mohamed T. sono stati cancellati.

Contattata da Le Monde, la Direzione generale della sicurezza interna (DGSI) ha dichiarato di essere a conoscenza dell'operazione ma di non voler commentare.

Un'ambizione di risultato lontana dalla realtà

Secondo il rapporto interno dei servizi segreti russi, l'operazione di influenza condotta in questa piazza del 18° arrondissement di Parigi è stata un enorme successo. In totale, secondo il documento, sono stati raggiunti più di "100.000 utenti". In realtà, la maggior parte dei post su Facebook trovati da Le Monde non ha generato alcuna reazione, o ne ha generate molto poche. Per esempio, Annie C. ha condiviso l'evento di Place Saint-Pierre nel gruppo "Diaspora turca in Europa": nove like. Il testo che accompagna le foto è sintomatico di una traduzione frettolosa su Internet. Un utente ha lasciato questo commento: "Deve essere una filorussa, o addirittura un troll di Putin, profilo super sospetto...".

I video pubblicati su YouTube e TikTok hanno generato un totale di 15.000 visualizzazioni e qualche centinaio di like. Ma degli 82 commenti postati, la stragrande maggioranza proviene probabilmente da "bot", account falsi utilizzati per aumentare artificialmente il loro numero. I commenti sono incoerenti, copiati e incollati e provengono da profili privi di nome e cognome o di foto del profilo.

Inoltre, l'esposizione delle pubblicazioni sulle piattaforme non viene mai incrementata, a pagamento, come offrono alcuni social network. Anche se il metodo utilizzato può sembrare quello dei dilettanti, segue una certa logica, secondo Nika Aleksejeva, del centro di ricerca DFR Lab del think tank americano Atlantic Council. Queste campagne possono essere individuate e rimosse [dalle piattaforme] molto rapidamente", spiega. Se l'investimento è significativo, la perdita di denaro è maggiore se la campagna viene rimossa. Per questo motivo la Russia opta per campagne piccole e approssimative".

In ogni caso, i pochi profili reali che stanno parlando non sembrano essere stati sensibili al tentativo di influenza. Al contrario. Su Facebook, a fine aprile, uno di loro ha commentato: "È ridicolo (...). Queste pseudo-dimostrazioni sono la prova che Putin si rende conto che non vincerà questa guerra".