“SONO SICURO CHE IL PROSSIMO GOVERNO SVOLGERÀ IL LAVORO SUL PNRR CON LA STESSA FORZA” – MARIO DRAGHI FA UN ASSIST A GIORGIA MELONI, CHE SUONA ANCHE COME UN MONITO: “NON CI SONO RITARDI NELL’ATTUAZIONE DEL PIANO: SE CE NE FOSSERO, LA COMMISSIONE NON VERSEREBBE I SOLDI. IL PNRR È UN’OCCASIONE UNICA PER IL RILANCIO DELL’ITALIA E LA SUA PIENA ATTUAZIONE È FONDAMENTALE PER LA NOSTRA CREDIBILITÀ. DOBBIAMO MANTENERE GLI IMPEGNI PRESI”