Estratto dell'articolo di Simone Canettieri per "il Foglio"

Riecco i decreti sicurezza di salviniana memoria. Giorgia Meloni annuncia in conferenza stampa “nuovi provvedimenti” sull’immigrazione. Non ci sono bozze, né iniziative imminenti. Ma l’orientamento di Palazzo Chigi, di concerto con il Viminale, è quello di introdurre di nuovo la confisca delle navi e multe milionarie per le ong. Le due norme vennero cancellate dal governo rossogiallo nell’ottobre 2020. Meloni ha intenzione di riproporle. La gestione amministrativa sarà affidata ai prefetti, come in passato. Il ministro Matteo Piantedosi è stato allertato, anche se la macchina dell’ufficio legislativo non è stata ancora accesa. Questa è la prima reazione interna, poi c’è quella esterna: la crisi con Parigi.

Nel governo ci sono due linee in queste ore. Quella fiammeggiante – spezzeremo le reni alla Francia – è incarnata da Giovanbattista Fazzolari. Ieri mattina il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, braccio ambidestro di Meloni, a margine della conferenza stampa confidava ai giornalisti che “l’importante era dare un segnale forte alla Francia” al di là delle conseguenze. “Fazzo”, l’uomo che sussurra a Giorgia, è un falco a cui stanno sul gozzo i galletti. Nonostante sia figlio di un diplomatico, abbia frequentato il liceo romano Chateaubriand, vivendo a Metz e Ankara (prima delle elezioni annunciò a questo giornale: “L’Italia non sarà più junior partner della Francia, rifiuterei la Legion d’onore”).

Poi certo c’è la linea della mediazione. Raffaele Fitto, colomba di FdI con penne democristiane, forse anche perché è ministro degli Affari europei con delega al Pnrr “parla di unità e di fiducia reciproca dei partner”, dice che “non c’è alcuna crisi diplomatica, ma che serve una soluzione Ue per regole chiare, come richiesto dal presidente del Consiglio: non è il momento delle accuse”.

Fitto si rifà anche alle parole di Sergio Mattarella pronunciate a Maastricht per i trent’anni del Trattato: “Serve solidarietà in Ue”. Il capo dello stato lavora per spianare le divergenze fra Roma e Parigi. Convinto che l’approccio muscolare non funzioni e che in una guerra diplomatica con la Francia sarebbe l’Italia a uscire peggio di tutti. Mattarella è stato accompagnato in questa visita nei Paesi Bassi da Antonio Tajani, titolare della Farnesina e vicepremier. Il numero due di Forza Italia lunedì sarà a Bruxelles al Consiglio Affari esteri. Tajani ha chiesto di portare il dossier migranti alla riunione che segnerà anche il suo debutto: l’argomento non era in agenda.

E’ il momento della diplomazia, ma anche quello di tenere il punto nel merito. E quindi di tirare dritti, come fa capire Meloni in conferenza stampa: “Vanno isolati gli scafisti non l’Italia. Gli accordi europei non funzionano”.

(...) Si cercano tuttavia canali per evitare ulteriori strappi e soprattutto ripercussioni sui grandi dossier europei: Pnrr, energia e Patto di stabilità. Dall’Eliseo continua la linea della durezza: “Non è previsto al momento alcun bilaterale Macron-Meloni al G20 di Bali”. L’obiettivo delle rispettive diplomazie sarà farli parlare. Intanto ieri Le Figaro titolava in prima pagina: “Ocean, Viking, Macron cede sotto la pressione”.

