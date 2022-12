AVVISATE SALVINI – GIORGIA MELONI: “LE ELEZIONI REGIONALI SONO ANCHE UN TEST SUL GOVERNO. SONO REGIONI IMPORTANTI IN CUI INFLUISCE LA DINAMICA LOCALE MA NON NEGO CHE CIASCUNO DI NOI CI DEBBA FARE I CONTI E GUARDARE CON ATTENZIONE QUELLO CHE DICONO I CITTADINI” – FARI PUNTATI SULLA LOMBARDIA CON LA CRISI DELLA LEGA E LA POSSIBILE VIRATA DI BOSSI E I SUOI SULLA MORATTI…

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI CONFERENZA STAMPA MANOVRA

(ANSA) - "Le elezioni regionali sono un test sul governo? Quando mi è stato chiesto in passato che ero all'opposizione dicevo che le elezioni locali sono anche un test politico nazionale: ovviamente vale anche per la sottoscritta.

Certo, sono regioni importanti in cui influisce la dinamica locale ma non nego che ciascuno di noi ci debba fare i conti e guardare con attenzione quello che dicono i cittadini". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa dove conclude che in ogni caso "il modo migliore per fare campagna elettorale è fare bene il proprio lavoro".

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI CONFERENZA STAMPA MANOVRA GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI CONFERENZA STAMPA MANOVRA