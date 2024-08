AVVISATE TRUMP: IL CANDIDATO ALLA VICEPRESIDENZA SCELTO DA KAMALA HARRIS, TIM WALZ, TRA IL 1989 E IL 1990 HA INSEGNATO IN CINA. HA FATTO PARTE DI UNO DEI PRIMI GRUPPI DI INSEGNANTI AMERICANI LEGITTIMATI DA PECHINO - AL SUO RITORNO NEGLI STATES, WALZ HA CREATO UNA PICCOLA IMPRESA, LA "EDUCATIONAL TRAVEL ADVENTURES", ATTRAVERSO LA QUALE HA ORGANIZZATO VIAGGI DI ISTRUZIONE IN CINA PER GLI STUDENTI AMERICANI - WALTZ HA INSEGNATO RELAZIONI INTERNAZIONALI PRESSO L'UNIVERSITÀ DI MACAO...

DAGONEWS

TIM WALZ

Tim Walz ha frequentato il Chadron State College, dove si è laureato in scienze sociali nel 1989. L'Università di Harvard gli ha offerto l'opportunità di acquisire una nuova prospettiva sull'educazione globale insegnando nella Repubblica Popolare Cinese nel 1989-90, dove è entrato a far parte di uno dei primi gruppi di insegnanti americani approvati dal governo per lavorare nelle scuole superiori cinesi.

Dopo il suo ritorno in Nebraska nel 1990, Tim ha colto l'opportunità di sviluppare un programma di cooperazione tra studenti americani e cinesi. Ha creato una piccola impresa, la Educational Travel Adventures, Inc. attraverso la quale ha organizzato viaggi di istruzione annuali in Cina per gli studenti americani delle scuole superiori. Nel corso degli anni, Tim ha ricoperto il ruolo di visiting Fellow di Relazioni Internazionali presso l'Università Politecnica di Macao, una posizione che ha contribuito a sviluppare la sua conoscenza della Cina.

TIM WALZ Tim Walz tim walz 2 donald trump xi jinping xi jinping tim walz 11 tim walz 10 donald trump Tim Walz tim walz 6 tim walz 4 tim walz 7 tim walz 5 tim walz 1 tim walz 8 tim walz 3 tim walz 9