AVVISATE URSULA VON DER LEYEN: OGGI LA SUA GRANDE AMICA, GIORGIA MELONI, HA RICEVUTO IL SUO PIÙ ACERRIMO NEMICO, CHARLES MICHEL – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO È STATO RICEVUTO A PALAZZO CHIGI DALLA DUCETTA E HA PARLATO CON I GIORNALISTI (PER STRADA, VISTO CHE NON C'È STATA CONFERENZA STAMPA) DELL’IPOTESI DRAGHI: “IN BASE AI RISULTATI, IL CONSIGLIO EUROPEO FARÀ LE SUE PROPOSTE” – IL PNRR E

charles michel giorgia meloni.

MELONI RICEVE A IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO MICHEL

(ANSA) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. (ANSA).

EUROPEE:MICHEL,DRAGHI? DOPO ELEZIONI CONSIGLIO FARÀ SUE PROPOSTE

(ANSA) - Le europee sono "un momento democratico importante, tutti gli elettori faranno una loro scelta, poi in base ai risultati potremo andare a cercare quello che sarà l'orientamento del consiglio europeo e dovremo concordare su un'agenda per gli sviluppi futuri e per proporre un team in tal senso". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, parlando con i giornalisti davanti a Palazzo Chigi, dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni. E rispondendo ad una domanda sull'ipotesi di una candidatura di Mario Draghi per la prossima Commissione

charles michel

MICHEL, OTTIMO INCONTRO CON MELONI, COMPETITIVITÀ IN CIMA AGENDA

(ANSA) - "Con Meloni è stato davvero un ottimo incontro, abbiamo discusso del prossimo Consiglio europeo in programma a Bruxelles la prossima settimana. La competitività è una questione centrale in agenda, l'unione del mercato dei capitali, gli investimenti per affrontare il cambiamento climatico e l'innovazione digitale e anche per creare opportunità per il rilancio economico". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel dopo l'incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

URSULA VON DER LEYEN - CHARLES MICHEL - MEME

MICHEL, MASSIMO SUPPORTO MA CAUTELA SULLE SCADENZE DEL PNRR

(ANSA) - "Penso che sia davvero importante fare tutto il possibile per garantire che i soldi possano essere erogati. Abbiamo bisogno di buoni programmi, buoni progetti e dobbiamo assicurarci di sostenere gli sforzi dei nostri Stati membri per garantire che questi soldi vengano iniettati per sostenere gli investimenti necessari.

Ciò comporta alcuni adattamenti amministrativi in ;;termini di ritardo nella procedura? Vorrei essere attento e cauto, perché dobbiamo entrare più nei dettagli con la Commissione e con gli Stati membri". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, parlando con i giornalisti davanti a Palazzo Chigi, dopo l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

MICHEL, DISCUSSO CON MELONI DI MIGRANTI, LAVORO DA FARE INSIEME

charles michel giorgia meloni

(ANSA) - Nel colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "naturalmente abbiamo discusso di questioni internazionali. Noi supportiamo ogni sforzo per affrontare la questione migratoria, il Parlamento europeo ha votato poche ore fa il Patto per l'asilo, un fatto positivo perché rafforziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione per gestire la situazione.

Insieme all'Italia stiamo lavorando con i paesi terzi di origine e transito. Non siamo soli, dobbiamo coinvolgere il resto del mondo. Dobbiamo coinvolgere la Tunisia, l'Egitto, il Libano e altri Paesi sull'altra sponda del Mediterraneo. E' quello che facciamo insieme, i Paesi membri insieme, con la premier Meloni". Così il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel al termine dell'incontro con la premier a Palazzo Chigi.

charles michel giorgia meloni 2

MICHEL VEDE MELONI, 'RAFFORZARE COMPETITIVITÀ E SICUREZZA UE’

(ANSA) - "Proseguono a Roma le consultazioni per la preparazione del Consiglio europeo e dell'Agenda Strategica con Giorgia Meloni. Discutiamo le nostre priorità europee condivise per i prossimi anni: Rafforzare la nostra prosperità e competitività. Rafforzare la nostra sicurezza e difesa. Proteggere i nostri valori e la nostra libertà". Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, a Palazzo Chigi per un bilaterale con Meloni. Questa sera Michel sarà a Vaarsavia un ulteriore incontro con un gruppo dei leader dei 27 sull'agenda strategica europea.

EUROPE'S ODD COUPLE - COPERTINA DI POLITICO SULLA RIVALITA' TRA URSULA VON DER LEYEN E CHARLES MICHEL ursula von der leyen charles michel charles michel giorgia meloni 1