AVVISATE ZELENSKY: DAL 2021 TRUMP E PUTIN SI SONO PARLATI ALMENO SETTE VOLTE - LO HANNO FATTO ANCHE AGLI INIZI DEL 2024 MENTRE L'EX PRESIDENTE ERA A MAR-A-LAGO: HA ALLONTANATO UNO DEI SUOI CONSIGLIERI PER POTER AVERE UNA TELEFONATA PRIVATA CON "MAD-VLAD" - NEL PIENO DELL'EMERGENZA COVID, NEL 2020, TRUMP INVIO' SEGRETAMENTE DEI TAMPONI A PUTIN (MENTRE IN AMERICA I TEST SCARSEGGIAVANO) - IL PRESIDENTE RUSSO GLI SUGGERI': "NON DIRLO A NESSUNO. SI ARRABBIANO CON TE, NON CON ME" - LE RIVELAZIONI DEL GIORNALISTA BOB WOODWARD E LA SMENTITA DI TRUMP

‘CONTATTI FRA TRUMP E PUTIN, SI SONO SENTITI ANCHE NEL 2024'

Trump e Putin

(ANSA) - Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato almeno sette volte da quando l'ex presidente è uscito dalla Casa Bianca nel 2021. Lo hanno fatto anche agli inizi del 2024 mentre Trump era a Mar-a-Lago e ha allontanato uno dei suoi consiglieri per poter avere una telefonata privata con il presidente russo. Lo riporta il popolare giornalista del Watergate Bob Woodward nel suo libro 'War', di cui il Washington Post ha alcune anticipazioni.

'TRUMP INVIÒ TEST PER IL COVID A PUTIN NEL 2020'

vladimir putin donald trump

(ANSA) - Nel pieno dell'emergenza Covid nel 2020 mentre gli Stati Uniti e molti altri paesi non avevano abbastanza test per individuare il virus, Donald Trump ha inviato segretamente dei kit per i test a Vladimir Putin per il suo uso personale.

Lo riferisce nel suo ultimo libro il leggendario giornalista del Watergate Bob Woodward, secondo quanto riportato dal Washington Post. Putin ha accettato le forniture di Trump e lo ha messo in guardia dal non rivelare la spedizione. "Non dirlo a nessuno perché altrimenti si arrabbiano con te, non con me", ha detto Putin a Trump, secondo 'War', il libro di Woodward che uscirà il prossimo 15 ottobre.

CAMPAGNA TRUMP ATTACCA WOODWARD, 'FALSITÀ NEL SUO LIBRO'

(ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - Dura replica della campagna di Donald Trump alle rivelazioni dell'ultimo libro di Bob Woodward. "Nessuna di queste storie inventate da Bob Woodward - afferma il direttore delle comunicazioni Steven Cheung - è vera e sono opera di un uomo veramente demente e squilibrato che soffre di un caso debilitante di sindrome da squilibrio legata a Trump.

WAR - Bob Woodward

Woodward è un ometto arrabbiato ed è chiaramente turbato perché Trump lo sta citando in giudizio con successo a causa della pubblicazione non autorizzata di registrazioni da lui effettuate in precedenza".

"Trump - prosegue - non gli ha dato assolutamente accesso per questo libro spazzatura che appartiene al cestino delle occasioni della sezione fiction di una libreria low cost o viene usato come carta igienica. Woodward è un viscido totale che ha perso la testa, ed è lento, letargico, incompetente e nel complesso una persona noiosa senza personalità".

donald trump vladimir putin trump temperino putin trump putin nyt trump putin BOB WOODWARD