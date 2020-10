AVVISIAMO I TELESPETTATORI CHE LA CONFERENZA DI CONTE SARÀ ORA DOPPIATA DA CLAUDIO BORGHI - IERI SERA IL PREMIER HA RECITATO PER FILO E PER SEGNO IL MANTRA DEGLI ECONOMISTI DELLA LEGA SUL MES: È COMUNQUE DEBITO, POTREBBE FAR RISALIRE I TASSI SUL RESTO DEI BTP PER L'EFFETTO 'STIGMA', E LA SPESA È VINCOLATA ALLA SANITÀ MENTRE COI BOND ORDINARI NON CI SONO VINCOLI - LE BIMBE DI REGLING NEL PD? TACCIONO. STREPITA SOLO RENZI: ''ERRORE POLITICO E DANNO AGLI ITALIANI''

«CONCILIARE SALUTE ED ECONOMIA IL MES? NON È UNA PANACEA»

Dall'articolo di Marco Galluzzo per il “Corriere della Sera”

CONFERENZA STAMPA GIUSEPPE CONTE

Mentre sulla possibilità di utilizzare il Mes frena ancora, provocando la reazione del presidente di Italia viva Ettore Rosato («Sono sbalordito per la banalità e la demagogia delle parole di Conte sul Mes») e fa un' analisi: «I soldi del Mes sono dei prestiti, non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte e vanno a incrementare il debito pubblico. Se li prendiamo dovrò intervenire con tasse e tagli perché devo mantenere il debito sotto controllo».

roberto gualtieri claudio borghi

E poi «sugli investimenti in sanità abbiamo investito circa 4 miliardi. Quello che vogliamo dire è che il Mes non è la panacea come viene rappresentato. Quando facciamo questi ragionamenti dobbiamo valutare che in ogni caso avremo interessi contenuti rispetto al rischio che gli analisti colgono, si chiama "stigma". Decina di Paesi hanno preso il Sure, anche noi. Il Mes nessuno. Ecco perché io ho detto che non ho nessuna pregiudiziale ideologia sul Mes ma prendere il Mes come risolvere a una disputa nel dibattito pubblico non ha senso».

MES:BRUNETTA,CONTE MISCHIA PREGIUDIZI IDEOLOGICI E ECONOMICI

(ANSA) - "Caro presidente Conte, sul Mes, hai detto, purtroppo, molte cose inesatte ed alcune manifestamente sbagliate".Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, commentando la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. "Mescolare malamente cattive argomentazioni economico-finanziarie con assurdi pregiudizi ideologici è un errore che fa male alla credibilità tua, del tuo Governo e della tua maggioranza. Meglio dire la verità. Per te, per il tuo Governo e per il Paese", afferma Brunetta

RENZI CONTE

MES:RENZI,DA CONTE ERRORE POLITICO E DANNO A ITALIANI

(ANSA) - "Dicendo No al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani". Così il leader Iv Matteo Renzi critica su fb il no del premier all'attivazione del Mes.