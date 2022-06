4 giu 2022 08:25

AVVISO PER BIDEN: TRUMP STA TORNANDO – ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE PER LE ELEZIONI DI MIDTERM, IN PENNSYLVANIA, HA VINTO IL CANDIDATO SUPPORTATO DALL’EX PRESIDENTE: MEHMET OZ, CHIRURGO E STAR DELLA TV, HA SUPERATO AL FOTOFINISH L’EX FINANZIERE DAVID MCCORMICK – È STATO LO SCONFITTO A RICONOSCERE LA VITTORIA: IL MARGINE ERA RISICATO ED È SCATTATO IL RICONTEGGIO…