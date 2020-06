AVVISO AI NAVIGATI: BETTINI SCARICA CONTE - VIDEO: A ''OMNIBUS'' LO STRATEGA DI ZINGARETTI DICE CHE IL PREMIER ''HA AVUTO UN RUOLO POSITIVO MA OGGI NON BASTA PIÙ, CI VUOLE UNA STRATEGIA DI RIPRESA''. POI ESCLUDE IL ''CHIACCHIERICCIO'' SU UN'ALTRA MAGGIORANZA, QUINDI SE 2+2 FA 4, VUOLE CHE IL GOVERNO RESTI (PIÙ O MENO) LO STESSO MA CON UN PREMIER DIVERSO. CHI SARÀ?

Goffredo Bettini (PD): "Conte? Ha svolto un ruolo positivo ma oggi non basta più, ci vuole una strategia di ripresa"

Goffredo Bettini (PD), molto vicino a Nicola Zingaretti, racconta il suo modo di far politica: "Non ho mai cercato il potere diretto, si consuma. Il potere indiretto punta più sull'egemonia nel creare una squadra. Nicola parte della mia vita politica, cresciuto con me"

GOVERNO, BETTINI: INACCETTABILE CHIACCHIERICCIO SU ALTRA MAGGIORANZA

(askanews) - "Se c'è un'altra maggioranza di governo possibile, io non sono d'accordo, ma si può discutere. Se invece si alza la conflittualità e il chiacchiericcio politico solo per conquistare una visibilità mentre c'è bel Paese una crisi non solo economica e sociale ma anche esistenziale, questo lo ritengo moralmente inaccettabile". Lo ha detto Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd e membro della direzione nazionale dem a Omnibus su La7.

"La categoria della morale in politica non significa pensare allo stato etico, ma sapere cosa in un determinato momento si può fare o non si può fare perché è dannoso per il Paese. Siccome nessuno ha alcuna prospettiva diversa rispetto a quella attuale, mi sembra una grande perdita di tempo e un danno per la Repubblica continuare a fare discorsi devianti, strumentali e confusi che in un Paese così colpito aumentano il disagio", ha aggiunto.

Bettini rivendica invece la gestione dell'emergenza da parte del governo: "Abbiamo gestito una emergenza in maniera molto dignitosa. Se non avessimo fatto il governo ad agosto, avrebbe governato la destra sovranista e avremmo fatto la fine degli Stati Uniti, del Brasile e dell'Inghilterra e di tutti i Paesi che hanno affrontato la crisi in modo ideologico e approssimativo - sottolinea -. Conte ha svolto un ruolo positivo ma oggi non basta più. Abbiamo tamponato, abbiamo fatto quello che si doveva fare per non lasciare solo nessuno perché la gente quando si sente sola e abbandonata dallo Stato nei momenti di difficoltà, si creano premesse negative. Ora ci vuole una strategia di ripresa, abbiamo avuto un sostegno dall'Europa grazie a questo governo e alla linea del Pd. La sfida è molto più ambiziosa di quella praticata finora".

