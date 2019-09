25 set 2019 14:06

AVVISO AI NAVIGATI: MIKE POMPEO COME PRIMA COSA CHIEDERÀ A CONTE E DI MAIO DI INTERVENIRE SUL 5G. GLI AMERICANI SANNO BENISSIMO CHE IL GOLDEN POWER NON CONTA NIENTE (MANCANO PURE I DECRETI) E VUOLE CHE HUAWEI FINISCA IN BLACK LIST, PER METTERE UN'ALTRA PISTOLA SUL TAVOLO DEI NEGOZIATI COI CINESI - MA NEL MOVIMENTO 5 STELLE C'È UN PERSONAGGIO MOLTO POTENTE CHE SI OPPONE ALLA GUERRA CONTRO IL GIGANTE DELLE COMUNICAZIONI. DI CHI SI TRATTA?