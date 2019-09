AVVISO AI NAVIGATI: ZINGARETTI INIZIA A MUOVERE LE TRUPPE PIDDINE SULLA RAI. PRESTO ENTRERANNO IN COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA DEPUTATI E SENATORI CHE RISPONDONO ALLA NUOVA MAGGIORANZA DEL NAZARENO – L’ORDINE DI SCUDERIA È UNO SOLO: I RENZIANI NON DEVONO TOCCARE PALLA – SI È RISOLTA BENE PER PIERO MARRAZZO LA VICENDA CHE LO AVEVA VISTO COINVOLTO NEI MESI SCORSI A GERUSALEMME. SE LA CAVERÀ CON UNA...

Marco Antonellis per Dagospia

Avviso ai naviganti: il Pd di Nicola Zingaretti inizia a muovere le sue truppe sulla Rai, bottino di guerra per ogni politico e partito che si rispetti. Presto entreranno in Commissione parlamentare di vigilanza deputati e senatori che rispondono alla nuova maggioranza del Nazareno e che dovranno sostituire i tanti renziani che sono passati armi e bagagli a Italia Viva (come Dagoanticipato l'ordine di scuderia in casa Pd è uno solo: i renziani in Rai non devono toccare palla). Nella Commissione, sempre del Pd, ci sono da sostituire anche alcuni esponenti eletti nel governo, a partire da Salvatore Margiotta.

Insomma, al Nazareno inizia l'avvicinamento a Viale Mazzini, con una convinzione: le direzioni dei principali TG e Giornali radio sono state affidate a 5Stelle o Lega, così come le Direzioni delle Reti (ad esclusione di Rai3) sono in mano a personalità scelte dall'ex maggioranza gialloverde. "Così non può più andare bene. Vanno radicalmente cambiati gli assetti", dicono al Nazareno.

I vertici Rai sono avvisati: "Il cambiamento va effettuato al più presto senza aspettare l'entrata in vigore del nuovo piano editoriale come invece vorrebbero fare a viale Mazzini". Tra i nomi in odore di promozione che circolano con maggiore insistenza ci sono quelli di Antonio Di Bella, Andrea Montanari (che potrebbe lasciare il centro studi per il Tg3) e Giuseppina Paterniti (per lei si parla di uno spostamento a Rainews).

Scalpitano anche Ciannamea, Orfeo e Coletta (apprezzatissimo da Spadafora). Si è risolta bene per Piero Marrazzo la vicenda che lo aveva visto coinvolto, suo malgrado, nei mesi scorsi a Gerusalemme. Se la caverà con una sospensione di soli dieci giorni. Presto, dunque, potrà tornare al lavoro.

Ps, in questi giorni tutta la RAI che conta si chiede chi sarà l'uomo forte del PD per le questioni di viale Mazzini. Ebbene, ve lo diciamo noi: Gian Paolo Manzella.

