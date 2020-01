AX CHE SCROCCONI! - DANDOLO NEWS: MENTRE SALVINI È NOTO PER I SUOI DISSAPORI CON J-AX SUI SOCIAL, I CONSIGLIERI DELLA LEGA LITIGANO PER ANDARE GRATIS A UN SUO CONCERTO - SONO STATE INFATTI RESE PUBBLICHE DELLE CHAT DEI CONSIGLIERI DEL CARROCCIO DI FERRARA CHE IN OCCASIONE DEL LIVE DELL’ARTISTA, SI ACCAPIGLIANO PER AVERE I TAGLIANDI OMAGGIO, VISTO CHE QUALCUNO AVEVA FATTO IL FURBO: “CE N’ERA UNO A TESTA PER TUTTI I CONSIGLIERI. PARE CHE NE MANCHINO DIVERSI ALL’APPELLO”

DANDOLO NEWS

j ax

Mentre Salvini è noto per i suoi dissapori con J-Ax sui social, i consiglieri della Lega litigano per andare gratis a un suo concerto. Sono state infatti rese pubbliche delle chat dei consiglieri del Carroccio di Ferrara che in occasione del live dell’artista all’interno della festa “Monsterland” il giorno di Halloween (31 ottobre 2019) presso il castello degli Estiensi di Ferrara, si accapigliano per avere i biglietti gratis che paiono essere spariti: “Ce n’era uno a testa per tutti i consiglieri. Pare che ne manchino diversi all’appello”

I CONSIGLIERI DELLA LEGA LITIGANO PER I BIGLIETTI GRATIS. E VOLEVANO PRENDERE FRIGO E MICROONDE CON I FONDI DEL GRUPPO

https://www.estense.com/

Che nel gruppo consiliare della Lega a Ferrara non si parlasse di alta politica o di bene comune lo si era capito con i primi screenshot pubblicati in esclusiva da Estense.com.

Ora spuntano nuovi elementi che, a detta di gran parte dei componenti, gettano il ridicolo sopra i rappresentanti del Carroccio locale.

È questa volta dalla chat dell’intero gruppo consiliare, dove è presente anche il sindaco Alan Fabbri, che si apprende come a inizio dicembre il capogruppo Benito Zocca abbia richiesto in dotazione, senza coinvolgere i colleghi, un frigorifero e un forno microonde da acquistare con i fondi destinati al gruppo.

MATTEO SALVINI ALAN FABBRI FERRARA

Gli uffici comunali bocciano la richiesta per evidenti motivi. Gli altri consiglieri lo apprendono e si levano voci di indignazione. “Ritengo che l’acquisto non sia una scelta corretta – è uno dei commenti -: i fondi vanno impiegati per attività strettamente attinenti al nostro lavoro”. “Cosa siamo una mensa o un ufficio?” si chiede un’altra. “Scusate – protesta Anna Ferraresi, ora uscita dalla Lega -, ma prima di fare la figura di m…a non si poteva parlare prima? Pure il forno micronde? Ma dai… L’ufficio consiliare non è un luogo di ristoro”. “Trovo vergognosa la richiesta” le fanno eco.

Si litiga anche per i biglietti gratis al concerto di J-Ax di Halloween. Qualcuno ne ha fatto sparire buona parte. “Ce n’era uno a testa per tutti i consiglieri. Pare che ne manchino diversi all’appello”. La diatriba si fa cocente fino a quando interviene il vicesindaco Nicola ‘Naomo’ Lodi che mette tutti a tacere. E per farlo non usa il fioretto, nemmeno quello mariano: “Pure per due biglietti nasce una polemica. Dio e poi anche! andate a divertirvi e non rompete il cazzo. Basta Dio str…..o”.

MATTEO SALVINI - LUCIA BORGONZONI - ALAN FABBRI

Ferraresi è presa di mira per le sue iniziative e perché osa scrivere che “sarebbe buona cosa se vogliamo davvero fare il bene della nostra città iniziare a fare le cose per bene, con cognizione di causa. A me non va bene questo atteggiamento sempre superficiale su tutto. Ci facciamo ridere dietro”.

Viene subissata di critiche. Mestamente mette in guardia: “io cerco solo di fare del mio meglio con tutti i miei limiti, però è evidente che faccia più comodo stare zitti e piuttosto farsi delle grigliate. Quello che sta accadendo è piuttosto grave e la vera supponenza è la superficialità con cui si affronta tutto”.

In un altro passaggio si trova anche un esempio di shitstorming. Naomo posta un’agenzia Ansa con il ricorso del Pd contro la commissione comunale sugli affidi dei minori in città. E dà fuoco alle polveri: “si balla! avanti tutta!”. “Carta bianca? possiamo cominciare?”. Quello che deve cominciare è uno shitstormin contro il Partito democratico, che per l’occasione viene battezzato “Aldostorming”. “Avanti!”. Poi la raccomandazione: “Quando scriviamo commentiamoci tutti e condividiamoci così gira veloce (il post sui social, ndr)”.

Si torna alla chat ristretta dove partecipano cinque consiglieri non in linea. Sono in giorni degli incarichi in Municipio. “Stanno facendo un gioco clientelare nelle assegnazioni” lamenta una consigliera. “Ogni cosa intelligente viene rallentata, sospesa, arrestata. Piace di più l’imbecillagine”, le risponde Ferraresi. “Già, dobbiamo essere gli asini che seguono il padrone. Muti”.

alan fabbri alan fabbri

Nicola Lodi, detto Naomo 1

Nicola Lodi, detto Naomo alan fabbri salvini