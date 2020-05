27 mag 2020 12:15

AZZ, ANCHE LA AZZOLINA È STATA MESSA SOTTO SCORTA – LA MINISTRA DELL’ISTRUZIONE DA TRE GIORNI È SCORTATA DA UOMINI DELLA GUARDIA DI FINANZA: OLTRE AGLI INSULTI E ALLE MINACCE PER IL CONCORSO, HANNO TENTATO DI HACKERARLE IL PROFILO FACEBOOK E IL CONTO CORRENTE – FONTANA, ANCHE LUI SOTTO PROTEZIONE: “DECISIONE DELLE AUTORITÀ, NON SI TRATTA DI UNA RICHIESTA. PER ME NON CAMBIA NULLA”