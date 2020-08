AZZO…LINA CHE STRAFALCIONE – CLAMOROSO ERRORE SU TWITTER DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE CHE PER CONDANNARE UN EPISODIO AVVENUTO IN UN ISTITUTO IN PROVINCIA DI FOGGIA CONFONDE “EFFRAZIONE” CON “INFRAZIONE” – E NON È L’UNICA MINCHIATA IN 140 CARATTERI…

Da "www.leggo.it"

LUCIA AZZOLINA

E' un momento veramente difficile per la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, molto criticata dalle opposizioni che sarebbero intenzionate addirittura a chiederne la sfiducia, è inciampata anche in una clamorosa gaffe su Twitter. La ministra dell'Istruzione, infatti, in un tweet ha condannato un episodio avvenuto in un istituto in provincia di Foggia, dove alcuni ladri sono riusciti a entrare, confondendo però il termine "effrazione" con quello, non corretto, di "infrazione".

la gaffe della ministra azzolina

Nel tweet della ministra si legge infatti: «L’IC “Virgilio - Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero». La clamorosa svista di Lucia Azzolina, ovviamente, ha suscitato parecchia ironia tra gli utenti di Twitter.

Il nostro ministro dell'infrazione. Ops istruzione https://t.co/PdUWfpdiI8 — davide desario (@davidedesario) August 10, 2020

I più pignoli, poi, suggeriscono alla ministra Lucia Azzolina di usare il verbo "causare" al posto di "fare" (riferito ai danni), oltre ad una scelta più oculata della punteggiatura. E altri utenti commentano ancora: «Forse quando avrete finito di distruggere la scuola sarà normale esprimersi come Lei, ma per ora cerchi di rivedere il lessico».

Ovviamente, è bene ricordare che Twitter, a differenza di altri social network, non consente la modifica dei contenuti pubblicati, quindi per la ministra dell'Istruzione c'erano sono solo due possibilità: lasciarlo con la clamorosa gaffe o cancellarlo e riscriverlo. E, almeno per ora, la clamorosa svista è rimasta proprio sulla timeline della ministra.

