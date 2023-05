BALCANI IN FIAMME! IL PRESIDENTE SERBO, ALEKSANDAR VUCIC, HA MESSO IN STATO DI MASSIMA ALLERTA L'ESERCITO E HA ORDINATO AI MILITARI DI AVVICINARSI AL CONFINE CON IL KOSOVO (ANNAMO BENE!) - LA TENSIONE SI È ALZATA DOPO GLI SCONTRI TRA ALCUNI MANIFESTANTI SERBI E LA POLIZIA KOSOVARA A ZVECAN (CITTÀ A MAGGIORANZA SERBA) – GLI AGENTI HANNO SPARATO GAS LACRIMOGENI CONTRO CHI PROTESTAVA...

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha messo l'esercito del Paese in stato di massima allerta e ha ordinato alle unità dell'esercito di avvicinarsi al confine con il Kosovo. La decisione è arrivata dopo che sono scoppiati nuovi scontri tra manifestanti e polizia in una città a maggioranza serba nel Paese vicino.

"È stato ordinato un movimento urgente di truppe verso il confine con il Kosovo", ha dichiarato il ministro della Difesa Milos Vucevic in una trasmissione televisiva in diretta. "È chiaro che il terrore contro la comunità serba in Kosovo è in atto", ha aggiunto.

La polizia ha sparato gas lacrimogeni nella città di Zvecan per disperdere una folla che si trovava davanti a un edificio comunale. I manifestanti stavano cercando di impedire al neoeletto sindaco di etnia albanese di entrare in carica dopo un'elezione che i serbi del Kosovo avevano boicottato.

Circa 50mila serbi residenti in quattro municipalità del Kosovo settentrionale, tra cui Zvecan, hanno evitato il voto del 23 aprile per protestare contro il mancato accoglimento delle loro richieste di maggiore autonomia, una nuova battuta d'arresto per l'accordo di pace di marzo tra Pristina e Belgrado, che era stato siglato dopo mesi di scontri e proteste grazie alla mediazione di Ue e Usa.

In un comunicato, la polizia del Kosovo ha dichiarato che cinque dei suoi agenti sono stati leggermente feriti quando i manifestanti li hanno colpiti con pietre e altri oggetti. Quattro veicoli della polizia sono stati attaccati, uno dei quali è stato dato alle fiamme. Nell'area sono stati uditi anche degli spari.

Blerim Vela, capo dello staff del presidente del Kosovo VjosaOsmani, ha accusato "le strutture illegali e criminali della Serbia" di aver inasprito le tensioni e le azioni contro le forze dell'ordine. "La violenza non prevarrà. La Serbia è pienamente responsabile dell'escalation", ha dichiarato in un comunicato. […]

