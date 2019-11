COME DAGO-ANTICIPATO, GRILLO STA PER DARE UN ALTRO SCOSSONE AL M5S, ED È ''SCONCERTATO'' PER IL MARASMA TRA I SUOI DISCEPOLI. INTANTO SUL BLOG LANCIA LA PROPOSTA DI UNA SECONDA CAMERA, UN ''SENATO DEI CITTADINI'' SCELTI A SORTE, COME STA SPERIMENTANDO UNA PICCOLA REGIONE BELGA: '' SE DATE ALLE PERSONE LA RESPONSABILITÀ, AGISCONO IN MODO RESPONSABILE. NON FRAINTENDETEMI, NON DICO CHE È PERFETTO. FUNZIONA MEGLIO? PER QUANTO MI RIGUARDA, SÌ''