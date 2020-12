2 dic 2020 18:13

IL BANANA HA PRESO UNA CANTONATA - NELL’ETERNA LOTTA PER IL POTERE IN FORZA ITALIA TRA NICCOLÒ GHEDINI E GIANNI LETTA HA PREVALSO L’AVVOCATONE DI BERLUSCONI, DA SEMPRE, IN DUPLEX CON LICIA RONZULLI, ZERBINATO AI PIEDI DI SALVINI. ORA L’OTTUAGENARIO DI ARCORE NON SA COME USCIRE DAL CUL DE SAC IN CUI È FINITO. IL 50/60% DEI PARLAMENTARI AZZURRI È FAVOREVOLE ALLA VOTARE PER LA RIFORMA DEL MES. I GIORNI SONO CONTATI (IL 9 DICEMBRE) E PER SALVARE IL FONDOTINTA DELLA FACCIA, BERLUSCONI STA COGITANDO UN ESCAMOTAGE DEL TIPO…