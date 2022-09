CONTE, INGROIA QUESTO! – L’EX MAGISTRATO, CANDIDATO ALLE ELEZIONI CON “ITALIA SOVRANA E POPOLARE”, INSIEME AL COMUNISTA MARCO RIZZO, BASTONA PEPPINIELLO APPULO: “LO DEFINIREI UN DEMOCRISTIANO NUOVA VERSIONE. UN GIORNO ALZA LA VOCE, POI L'ABBASSA. SECONDO ME NON È MOLTO ABILE POLITICAMENTE E NON AVEVA CALCOLATO GLI EFFETTI DI QUEL CHE STAVA PER FARE, PENSANDO DI AVER TEMPO PER FARE UNA CAVALCATA FINO A MAGGIO. MA SALVINI E BERLUSCONI NON GLI HANNO PERMESSO DI FARE GIOCHINI. E POI DRAGHI…”